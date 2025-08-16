IHK-Präsident lobt auf Ausbildungstour Dürkopp Fördertechnik in Bielefeld

Dürkopp Fördertechnik als Vorbild für moderne Ausbildungsbetriebe

Bielefeld. Auf seiner Ausbildungstour 2025 hat Jörn Wahl-Schwentker, Präsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), jetzt Station in Bielefeld gemacht. Bei der Dürkopp Fördertechnik GmbH – einem besonders engagierten Ausbildungsbetrieb – informierte er sich über deren Erfahrungen mit der Beruflichen Bildung. Gemeinsam mit IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke sprach Wahl-Schwentker mit Geschäftsführer Dirk Bockelmann auch über aktuelle Herausforderungen bei der Dualen Ausbildung.

„Unsere Ausbildungstour soll die herausragenden Leistungen ostwestfälischer Betriebe in der Nachwuchsförderung sichtbar machen. Gleichzeitig wollen wir dabei auch aktuelle Fragen zur Berufsbildung direkt mit den Unternehmen diskutieren“, erklärte der IHK-Präsident. Bei der Dürkopp Fördertechnik GmbH (DFT) wurde deutlich, dass Ausbildung hier einen hohen Stellenwert hat: „Gut ausgebildete Fachkräfte sind das Fundament unseres Erfolgs – deshalb investieren wir mit Überzeugung in die Ausbildung und bieten jungen Menschen bei DFT und Partnerbetrieben eine Perspektive mit Zukunft“, sagte Bockelmann.

In der Stadt Bielefeld ist laut IHK-Präsident der Ausbildungsmarkt weiterhin in Bewegung. Nach den Eintragungen der IHK waren per Ende Juni insgesamt 862 Ausbildungsverträge neu registriert worden. Auf die technischen Ausbildungsberufe entfallen dabei 316 Verträge, bei den kaufmännischen Berufen weist die Statistik 546 neue Verträge aus.

IHK-Hauptgeschäftsführerin Pigerl-Radtke blickt optimistisch in den Spätsommer: „Immer mehr junge Menschen entscheiden sich spät – teilweise erst unmittelbar vor dem Start der Ausbildung – für ihren Berufsweg. Es besteht also noch reichlich Gelegenheit, für dieses Jahr einen passenden Platz zu finden.“

Insgesamt sei die Ausbildung auch für Unternehmen die beste Prophylaxe gegen den Fachkräftemangel. „Unternehmen suchen weiterhin motivierte Auszubildende – auch jetzt noch für dieses Jahr. Wer unentschlossen ist, sollte die Chance nutzen und jetzt mit einer Ausbildung durchstarten“, ermunterte Pigerl-Radtke alle jungen Menschen, die noch nicht fündig geworden seien.

Freie Ausbildungsstellen in der Region finden sich auf dem Onlineportal www.ausbildungschance-owl.de. Kostenlose Hilfe bei der Suche bietet zudem das IHK-Projekt „Passgenaue Besetzung“ (passgenau@ostwestfalen.ihk.de).