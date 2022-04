Historische Burg trifft moderne Popmusik – Songwriting-Workshops auf Burg Sternberg

Nordlippe. In den Osterferien wird es wieder musikalisch auf der Burg Sternberg. Vom 11.04. bis zum 13.04.2022 bietet das Kulturstellwerk Nordlippe zusammen mit der Dörentruper Jugendarbeit und unterstützt durch den Landesverband Lippe, Songwriting-Workshops für Jugendliche ab Klasse 5 an. Die Kurse werden von Musikduo OTTOLIEN und vom Singer-Songwriter PHIL Solo geleitet.

Der Kurs „Burg meets Pop“ von OTTOLIEN ist eine Mischung aus Songwriting und Do-it-yourself-Musikproduktion. Das Duo besteht aus den Brüdern Leonard und Jonas Ottolien, die in ihrer Musik deutschsprachigen Indie-Pop und Rap vermischen und damit bereits erste Wellen in der deutschen Indie-Szene schlagen konnten. Ursprünglich stammen die beiden aus Lippe und leben mittlerweile in Hannover. Mithilfe von herkömmlichen Musikinstrumenten, moderner Software und Apps wird ein gemeinsamer Song geschrieben und produziert. Kreatives Arbeiten, Texten und moderne Musikproduktion mit Beatproducing und Sampling zählen zu den Inhalten dieses Workshops. Er richtet sich an Teilnehmer*innen mit und ohne musikalische Vorkenntnisse. Eigene Instrumente, Laptops und Kopfhörer können gerne mitgebracht werden.

Einen weiteren Kurs, den „Bandworkshop: Mit Freude am Instrument auf die Bühne“, leitet PHIL Solo. Der Multi-Instrumentalist, Komponist und Singer-Songwriter aus Lippe wurde vom WDR zum besten Künstler in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. In seinem Workshop bringt er den Jugendlichen bei wie Songs geschrieben, arrangiert und auf der Bühne performt werden. Dazu wird es Hilfestellungen geben die richtigen Wörter in Textform zu bringen. Der Workshop richtet sich vornehmlich an Jugendliche, die bereits Instrumentenerfahrungen haben und ihre Instrumente gerne mitbringen können. Teilgenommen werden kann sowohl Solo, wie auch als Band.

Für die Kurse wird eine Teilnahmepauschale von 5 € pro Teilnehmer*in erhoben, die Verpflegung ist inklusive. Die Kurse laufen jeweils von 09:00 bis 16:00 Uhr. Anmeldeformulare und weitere Informationen gibt es unter www.kulturstellwerk-nordlippe.de oder auf Anfrage bei info@kulturstellwerk-nordlippe.de.

Die Workshops sind ein Zusatzangebot zur stattfindenden Kinder-Musik-Freizeit für die Zielgruppe der Jugendlichen ab Klasse 5.