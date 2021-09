Großer Dank an Teilnehmer*innen von STADTRADELN 2021

Vlotho. Die Stadt Vlotho hat vom 16. Mai bis zum 5. Juni 2021 zum zweiten Mal an der Kampagne STADTRADELN teilgenommen. Das Ziel war es, in einem Zeitraum von drei Wochen das Auto möglichst stehen zu lassen und viele Radkilometer zu sammeln. Wichtig dabei war der Spaß beim Radfahren und gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Dem schlechten Wetter zum Trotz haben noch mehr Teilnehmer*innen in die Pedale getreten als noch 2020. Im Jahr 2021 waren 174 begeisterte Radler*innen und 10 von 34 Parlamentarier*innen aktiv. In Vlotho konnten so mehr als 32.500 Kilometer geradelt werden; das hat eine CO 2 -Verminderung von fünf Tonnen bewirkt.

Unter allen Teilnehmer*innen hat die Stadt Vlotho Zehnerkarten für das Waldfreibad verlost. Wir gratulieren Dorit Crüger (TuS Bonneberg), Anika Hüting (Grüne Liste Vlotho), Rainer Krüger (Hätte-Hätte-Fahrradkette) und Ariane Schormann (Team Ruländer)!

Zusätzlich wurden – erstmalig in diesem Jahr – Pokale vergeben, die von den Allianzagenturen Volker Hartwig und Sascha Schröder gestiftet wurden. Die Pokalübergabe fand im Beisein von Bürgermeister Rocco Wilken am 26. August 2021 auf dem Abendmarkt statt. Dabei wurden die drei besten Einzelleistungen und die beste Teamleistung ausgezeichnet. Thomas Knäble erhielt Bronze für 707 km und 103,9 kg eingesparte CO 2 -Emissionen. Silber erhielt Udo Eggesieker (904 geradelte km und eine Einsparung von 132,8 kg CO 2 ). Die Auszeichnung in Gold erhielt Carmen Schrader, die insgesamt 952 km zurückgelegt und so 140,0 kg CO 2 eingespart hat. Der Wander-Pokal für die beste Teamleistung ging an die SG Einigkeit Exter. Das Team hat gemeinsam 7.559,4 km geradelt, was einer CO 2 -Einsparung von 1.111,2 kg entspricht.

Die Stadt Vlotho bedankt sich für die Initiative der Allianzagenturen Volker Hartwig und Sascha Schröder und für die gute Zusammenarbeit!

Die Kampagne STADTRADELN hat erneut gezeigt, dass Klimaschutz nur gemeinsam geht. Jede(r) kann – auch über die Kampagne hinaus – einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und jeder Kilometer zählt.

Die Stadt Vlotho möchte sich daher bei allen Teilnehmer*innen in 2021 bedanken und hofft, dass sich auch im nächsten Jahr wieder viele Rad-Freund*innen in den Sattel schwingen.