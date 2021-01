Gesund in GT“- Vortragsreihe startet erstmalig im Video-Stream

Gütersloh. Seit Jahrzehnten steigt weltweit die Anzahl der Lungenkranken: Zusammengenommen sind die verschiedenen Lungenerkrankungen nach Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs die dritthäufigste Todesursache. Zum Auftakt der Vortragsreihe „Gesund in GT“ des Klinikum Gütersloh im Jahr 2021 referiert Prof. Dr. Axel von Bierbrauer, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin III (Pneumologie und Infektiologie), zum Thema „Die Last mit der Luft – Neues und Bewährtes zur Behandlung von Asthma, COPD und Lungenfibrose“. Die Veranstaltung findet aufgrund der Corona-Pandemie erstmalig als Video-Stream am Montag, 25. Januar, ab 18.30 Uhr statt. Interessenten finden den entsprechenden Link am Tag der Veranstaltung unter www.klinikum-guetersloh.de.

Aktuellen Behandlungsmöglichkeiten der Lungenerkrankungen werden erklärt: Zu den häufigsten Erkrankungen der Lunge gehören die so genannte chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und das Asthma bronchiale. Auch eine Lungenfibrose, bei der sich aus unterschiedlichen Ursachen das Lungenbindegewebe verändert, führt zu einer Verschlechterung der Lungenfunktion, die sich in Symptomen wie Luftnot und Reizhusten äußert. Prof. Dr. Axel von Bierbrauer erklärt im Vortrag die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten dieser Lungenerkrankungen. Dabei geht er insbesondere auf die zum Teil komplett neuen medikamentösen Therapiekonzepte beim Asthma und für die Lungenfibrose ein, erklärt die Fortschritte in den modernen bronchoskopisch-interventionellen Therapieverfahren bei COPD (z.B. endobronchiale Ventil-Implantation) und informiert über die Sauerstoff-(Langzeit-)Therapie sowie die nächtliche Heimbeatmung für schwere Erkrankungsformen. Die seit 2011 sehr erfolgreiche und seit 2013 in Kooperation mit der AOK NORDWEST durchgeführte medizinische Vortragsreihe „Gesund in GT“ setzt sich bis Ende 2021 fort.

Vorträge finden online statt: „Wir freuen uns sehr, dass ‚Gesund in Gütersloh‘ trotz Corona-Pandemie auch in diesem Jahr stattfinden kann. Unser Dank gilt dem Klinikum Gütersloh, das sowohl Präsenz- als auch digitale Veranstaltungsmöglichkeiten anbieten wird. Die AOK NORDWEST unterstützt ausdrücklich diese Angebote zur gesundheitlichen Aufklärung. Hierdurch haben die Menschen in Gütersloh und Umgebung die Gelegenheit, in einen interessanten Dialog mit den medizinischen Fachleuten einzutreten. Darüber hinaus engagieren wir uns seit Jahren für eine bessere und strukturierte medizinische Versorgung von Asthma- und COPD-Patienten in der Region. So ist beispielsweise das Disease-Management-Programm (DMP) ‚AOK-Curaplan‘ seit über zehn Jahren ein fester Bestandteil der Versorgung“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner.

„Mit unserer Veranstaltungsreihe möchten wir die Menschen im Kreis Gütersloh bürgernah über Volkskrankheiten sowie deren Diagnostik und Therapie aufklären. Die Vorträge bieten die Chance, sich über gesundheitliche Themen aus erster Hand bei medizinischen Experten im persönlichen Dialog zu informieren, um Krankheiten vorzubeugen oder mögliche Behandlungswege kennenzulernen“, macht zudem Maud Beste, Geschäftsführerin am Klinikum Gütersloh, deutlich.

Weitere Informationen zu den Vortragsthemen und den Terminen der Reihe gibt es im Internet unter www.klinikum-guetersloh.de.