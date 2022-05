Geschwindigkeitsmessungen ab dem 16. Mai in Bielefeld

Bielefeld. In der Woche vom 16. bis zum 21. Mai plant das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld mobile Geschwindigkeitsmessungen in folgenden Straßen:

Am Brodhagen, Drögestraße, Detmolder Straße, Dingerdisser Heide, Großdornberger Straße, Am Petersberg, Hafnerweg, Am Waldbad, Senner Hellweg, Vennhofallee, Eckendorfer Straße, Torfstichweg, Babenhauser Straße, Carl-Severing-Straße, Cheruskerstraße, Am Meierteich, Apfelstraße, Ehlentruper Weg, Spindelstraße, Osningstraße, Walter-Rathenau-Straße, August-Bebel-Straße, Epiphanienweg, Orchideenstraße, Kafkastraße, Salzufler Straße, Am Pfarracker, Beckhausstraße, Herforder Straße

Änderungen und spontane Anpassungen sind möglich; darüber hinaus ist grundsätzlich auch mit weiteren Messungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen.