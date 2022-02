Gemeinsam für die Vielfalt: Internationale Wochen gegen Rassismus

Höxter. Unter dem Motto „Haltung zeigen“ finden vom 14. bis zum 27. März 2022 die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Auch im Kreis Höxter sind dazu viele Aktionen und Informationsveranstaltungen geplant. Organisiert werden sie vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises gemeinsam mit rund 40 Kooperationspartnern. Schirmherrin der Veranstaltungsreihe ist Sarah Hakenberg, Kabarettistin und Liedermacherin aus Warburg.

„Schon früher in der Schule konnte ich meinen Mund nicht halten“, erinnert sich Sarah Hakenberg mit einem Lächeln. „Ich war oft Klassensprecherin. Ich wollte immer diejenigen vertreten, die in meinen Augen Recht hatten, aber sich nicht trauten, ihre Meinung zu sagen. Deshalb habe ich mich auch sehr über die Anfrage gefreut, Schirmherrin der Wochen gegen Rassismus zu sein.“

Die Kabarettistin und Liedermacherin Sarah Hakenberg ist in Köln geboren und lebte, bevor sie nach Warburg zog, in München, Berlin und Strasbourg. Sie erhielt für ihre Arbeit 2014 den Münchner Ernst-Hoferichter-Preis und 2016 den Deutschen Kabarettpreis. Im Fernsehen war sie unter anderem in der „Ladies Night“ (ZDF) zu sehen, bei „Stratmanns“ (WDR), im „Schlachthof“ (BR) und in „Die Anstalt“ (ZDF).

In Warburg engagiert sie sich regelmäßig, um mit Kunst und Kultur den gesellschaftlichen Dialog zu fördern. „Deshalb ist es eine große Freude und Ehre, Frau Hakenberg als Schirmherrin für die Wochen gegen Rassismus gewonnen zu haben“, sagt Kreisdirektor Klaus Schumacher.

Der Startschuss für die Internationalen Wochen gegen Rassismus im Kreis Höxter wird am 14. März 2022 fallen: In der Aula des Gymnasiums Marianum in Warburg wird ab 16:30 Uhr die Auftaktveranstaltung stattfinden. Geplant sind bunte kulturelle Beiträge von Schülerinnen und Schülern aus den Schulen mit dem Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zum Thema des diesjährigen Mottos „Haltung zeigen“. Außerdem stellen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner ihre vielfältigen Aktionen vor. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Rund 50 Veranstaltungen und Aktionen werden in den zwei Wochen von Vereinen, Organisationen, Schulen, Einrichtungen oder Religionsgemeinschaften durchgeführt. Darunter sind unter anderem Mitmachaktionen für Jung und Alt, Sportaktionen „Pink gegen Rassismus“ und „Gemeinsam um die Welt“, Büchervorstellungen für Kinder, interkulturelles Kochen, die Wanderausstellung „Heimat ist Vielfalt“, ein interreligiöser Rundgang gegen Rassismus, Familiengottesdienst, die Aktion „Wir ‚GEHEN‘ gegen Rassismus an – Aktion „Schritte gegen Rassismus‘“, Brötchentütenaktion „Gemeinsam ‚backen‘ wir es an – gegen Rassismus!“. „Bei der Plakataktion ‚Mein Statement gegen Rechts‘ können sich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Sie können ein Plakat zum Thema gestalten und es mit ihrem Zeichen oder Statement gegen Rassismus und für Vielfalt versehen. Ein Plakat als Vorlage gibt es als Download auf der Internetseite des Kommunalen Integrationszentrums www.integration.kreis-hoexter.de“, erklärt Filiz Elüstü, Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Höxter.

„Die Anzahl und Vielfalt der Veranstaltungen sind ein beeindruckendes Signal. Hierdurch wird deutlich, dass sich viele in unserer Gesellschaft zusammen gegen Rassismus stellen und Angriffe auf die Menschenwürde nicht ohne Widerspruch hinnehmen“, sagt Landrat Michael Stickeln. Besonders in diesem weiteren „Corona-Jahr“ verdeutlichten die zahlreichen Veranstaltungsangebote, dass es auch unter den weiter anhaltenden Pandemiebedingungen auf verschiedene Art und Weise – ob draußen oder digital oder unter Beachtung der Hygieneregeln – möglich ist, das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Rassismus zu fördern, zu stärken und nachhaltig zu gestalten.

Viele Angebote der Wochen gegen Rassismus werden als Video auf dem YouTube-Kanal „Kreis Höxter“ hochgeladen. Die komplette Programmübersicht der Wochen gegen Rassismus und alle weiteren Informationen zu den Veranstaltungen im Kreis Höxter sind auf der Website des Kommunalen Integrationszentrums einsehbar unter www.integration.kreis-hoexter.de.

„Dort ist auch die Möglichkeit zur Anmeldung sowie die dazugehörige Anmeldefrist zu finden“, so Filiz Elüstü. Bei Fragen und Ideen stehen folgende Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner beim Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Höxter bereit: Rüdiger Gleisberg (r.gleisberg@kreis-hoexter.de, 05271/965-3229), Tuija Niederheide (t.niederheide@kreis-hoexter.de, 05271/965-3613) und Agnieszka Weisser (a.weisser@kreis-hoexter.de, 05271/965-3618).