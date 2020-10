»Gefühle und Welten«: Neue Kunstausstellung im Kreishaus

Kreis Herford .Vom 5. Oktober bis zum 30. Oktober stellt die Bünder Künstlerin Chris Sommer ihre Werke der Ausstellung „Gefühle und Welten“ im Lichthof des Kreishauses aus.Neben farbenfrohen Motiven von Menschen und aus der Natur bekommen die Besucherinnen und Besucher auch Fantasie-Darstellungen in verschiedensten Techniken zu sehen. „Acryl, Öl, Air Brush, da lege ich mich nicht fest. Ich experimentiere gerne und passe je nach Motiv die Technik an oder mische verschiedene Techniken. Eine Besonderheit der Ausstellung werden auch die großformatigen Werke sein“, erklärt Sommer.

Das Talent zum Malen hat die Künstlerin bereits in die Wiege gelegt bekommen: Ihr Vater war ebenfalls Künstler und Galerist. „Das Talent habe ich geerbt, meine eigene Technik habe ich dann jedoch in verschiedensten Workshops bei unterschiedlichen Künstlern im In- und Ausland entwickelt“, erläutert Sommer. Die Künstlerin ist somit auch international keine Unbekannte. Sie stellte bereits in Dubai, Abu Dhabi, Wien, Oman und Bahrain ihre vielseitigen Werke aus.

Alle Besucherinnen und Besucher werden wegen der Corona-Pandemie gebeten, sich nach dem Betreten des Kreishauses zunächst am Info-Point anzumelden. Während des Besuchs der Ausstellung im Lichthof sollte auf den Mindestabstand zu anderen Personen geachtet werden. Das Kreishaus ist montags bis mittwochs von 7.30 bis 17.30 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 18.00 Uhr und freitags von 7.30 bis 13.00 Uhr geöffnet.