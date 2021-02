Gartenschau öffnet am kommenden Wochenende für Tagesgäste

Bad Lippspringe. „Das milde Frühlingswetter ermuntert uns, diesen Versuch zu starten. Wir wollen das kommende Wochenende nutzen, um die Resonanz von Tagesbesuchern zu ermitteln. Der Park bietet mit seiner Größe von 30 ha in jedem Fall ausreichend Platz. Anschließend entscheiden wir darüber, wie wir in der näheren Zukunft verfahren“, erläutert Gartenschau-Geschäftsführerin Rehana Rühmann. Ihr Geschäftsführer-Kollege Ferdinand Hüpping macht in diesem Zusammenhang noch einmal auf die geltenden Corona-Regeln aufmerksam: „Wir bitten alle Besucher darum, jederzeit die Mindestabstände zu anderen Personen einzuhalten. Zudem gilt in den Warteschlangen, in der Tourist Information und auf den Spielplätzen eine Maskenpflicht. Darauf weisen auch zahlreiche Hinweisschilder vor Ort hin.“

Der Einlass in die Gartenschau erfolgt für alle Besucher weiterhin kontaktlos. Sowohl die Jahreskarten-Inhaber als auch die Tagestouristen können das Parkgelände entweder über das große Tor oder die Tourist Information betreten. Kunden, die einen bereits bezahlten Jahreskarten-Gutschein in ein gültiges Ticket umwandeln lassen möchten, können das ebenfalls in der Tourist Information tun. Eine Beratung oder ein Verkauf von Jahreskarten, Tageskarten und anderen Produkten darf in der Tourist Info aufgrund der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zurzeit nicht stattfinden.