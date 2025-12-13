Führungen im Mindener Museum am 4. Dezember

Biergeschichte und Taschenlampenführung für Kinder und Erwachsene

Minden. Führungen im Mindener Museum bieten am Donnerstag, den 4. Dezember, gleich zwei spannende Erlebnisse. Um 17 Uhr startet die öffentliche Führung für Erwachsene. In der letzten Donnerstagsführung des Jahres geht es noch einmal um die Mindener Biergeschichte. Bei dem rund einstündigen Rundgang werfen die Teilnehmenden einen Blick auf die Tradition des Bierbrauens in Minden seit dem Mittelalter und lernen längst verschwundene Braustätten kennen.

Um 18:15 Uhr heißt es dann: Licht aus, Taschenlampen an! Kinder ab sechs Jahren sind eingeladen, zusammen mit einer erwachsenen Begleitperson das Museum im Dunkeln zu erkunden. Die dunkle Museumszeile hat viele spannende Ecken zu bieten: Unter anderem geht es gemeinsam in den historischen Gewölbekeller, der extra für die Taschenlampenführung geöffnet wird.

Pro Kind und einer erwachsenen Begleitperson kostet die Führung 3 Euro Führungsgebühr. Bitte eine eigene Taschenlampe mitbringen. Weitere Informationen gibt es unter www.mindenermuseum.de, per E-Mail an museum@minden.de oder telefonisch unter 0571-9724020.