Führungen durch die Ausstellung „Hommage á Reinhard“

Paderborn .Tanzende Pflastersteine, eine gebrannte Messerwand und formschöne Granitskulpturen sind zur Zeit im Kunstmuseum im Marstall von Paderborn-Schloss Neuhaus in der Ausstellung „Hommage á Reinhard“ zu sehen. Die Kunsthistorikerin Tanja Keck bietet am Samstag, 26. März, um 14 und um 16 Uhr zwei offene Führungen an. Sie stellt bei dem Ausstellungsrundgang im Kunstmuseum die beteiligten Künstlerinnen und Künstler vor, erklärt verschiedene bildnerische Techniken und betrachtet einzelne Werke konzentrierter.

Skulpturen und Zeichnungen des 2016 verstorbenen Künstlers Reinhard Buxel werden aktuell in der Städtischen Galerie in der Reithalle ausgestellt. In der parallel stattfindenden Ausstellung im Kunstmuseum „Hommage à Reinhard“ sind Werke von Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, die Reinhard Buxel und sein Schaffen begleitet haben. Darunter sind Werke seines Lehrers an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig, Emil Cimiotti. Ein enger freundschaftlicher Kontakt bestand zur Bildhauerin und Objektkünstlerin Christiane Möbus. Die gemeinsame Zeit in Braunschweig verband ihn mit Martina Benz, Alf Setzer und Wolfgang Temme. Ein Bildhauersymposium in Japan begründete die Freundschaft zu Hans Reijnders. Im Paderborner Umfeld entwickelte sich ein Austausch mit Christian Hage, Walther Schwiete und Ulrike Siebenhaar. Bronzeskulpturen, Stein- und Holzplastiken im Raum und an den Wänden, Fotografien, Portopagen und Brandings bilden eine abwechslungsreiche Gruppenausstellung zu Ehren eines Freundes.

Die Kosten für die Führungen inklusive Eintritt betragen jeweils fünf Euro. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.