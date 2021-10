Familiensamstag am 2. Oktober von 11 bis 15 Uhr in der Innenstadt

Blaulichtmeile und Malwettbewerb

Detmold. Am Samstag, 2. Oktober 2021, findet von 11 bis 15 Uhr der erste Familiensamstag in der Detmolder Innenstadt statt. Bei dem neuen Familien-Event präsentiert Detmold, was es für Familien zu bieten hat. In der Fußgängerzone, im Schlosspark und in der Krummen Straße steigt ein umfangreiches Programm mit vielen Mitmach-Aktionen, spannenden Informationen, Spaß und Spiel.

Blaulichtmeile vom Hornschen Tor bis zur Krumme Straße

Als Highlight des ersten Familiensamstags wird ein Teil der Stadt zur „Blaulichtmeile“, die sich vom Hornschen Tor bis in die Krumme Straße erstreckt. Wie hoch ist eigentlich die Drehleiter der Feuerwehr Detmold? Was muss ich tun, wenn ich einen Unfall beobachtet habe? Wie kann man einen Einbruch verhindern? Und wie sehen die Einsatzfahrzeuge überhaupt von innen aus? Diese und viele weitere Fragen beantworten THW, Feuerwehr, DRK, Polizei und die Kreisverkehrswacht und zeigen, was sie im Alarmfall tun.

Bewegung, Spiel und Spaß im Schlosspark

Im Schlosspark dreht sich alles um das Motto „Bewegung, Spiel und Spaß“: Egal ob Hüpfburg, DIY-Button-Aktion, die eigene Wurfgeschwindigkeit messen und vieles mehr – gemeinsam haben der Familien.Info.Treff (F.I.T) der Stadt Detmold und der Sportverband Detmold e.V. jede Menge Attraktionen zu bieten. Unterstützt wird der lokale Sport dabei ideell und mit tollen Preisen durch regionale Größen wie die HSG Blomberg-Lippe, DSC Arminia Bielefeld und TBV Lemgo Lippe. Und natürlich gibt es viele Informationen rund um Familien(freundlichkeit) in Detmold. Wer sich schon auf die nächste Veranstaltung einstimmen will, kann am Familiensamstag einen Bausatz für einen Flugdrachen gratis mitnehmen – steigen lassen können die Kinder diese dann beim Drachenfest auf dem Flugplatz am 17. Oktober.

Detmolder Einkaufserlebnis im historischen Stadtkern

Neben Blaulichtmeile und Mitmach-Programm im Schlosspark locken aber auch die Detmolder Einzelhändler*innen in die Innenstadt. Shopping im historischen Stadtkern ist immer ein Erlebnis und am Familiensamstag bleibt auch der Wochenmarkt länger geöffnet. Der Nachwuchs findet Einkaufen total langweilig? Kein Problem: Das F.I.T bietet in der Aktionszeit eine kostenlose Kinderbetreuung in den Räumen in der Schülerstraße 35 an. Einem gemütlichen Einkaufsbummel steht also nichts im Wege.

Male einen Comic und gewinne einen Mega-Sticker!

Vom Familiensamstag haben die kleinen und größeren Besucher*innen viele Eindrücke mit nach Hause gebracht? Die könnte man jetzt in einen kurzen Comic verpacken und sich dabei die Chance auf einen Mega-Sticker sichern. Alle Kinder und Jugendlichen, die im F.I.T in der Schülerstraße 35 einen selbstgemachten Comic zum Thema „Familiensamstag“ abgeben, dürfen sich als Dankeschön einen großen Blaulicht-Aufkleber (18 x 25 cm) mitnehmen. Zusätzlich haben sie die Chance, einen riesigen Mega-Sticker (75 x 65 cm) zu gewinnen, auf dem der Polizist und der Feuerwehrmann aus unseren Plakaten zu sehen sind. Abgabeschluss ist Freitag, 15. Oktober 2021, im F.I.T.