FameLab Germany 2026 startet

Wissenschaftstalente für internationalen Wettbewerb gesucht / Anmeldeschluss 10. März 2026

Bielefeld. Drei Minuten, eine Bühne, ein Thema: Der internationale Wettbewerb FameLab Germany startet in die nächste Runde. Nachwuchsforschende können sich bis zum 10. März 2026 für den Vorentscheid in Bielefeld anmelden. Die Wissenswerkstadt Bielefeld ist am 26. März wieder Gastgeberin des renommierten Formats für Wissenschaftskommunikation.

Bei FameLab erklären junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihr eigenes Forschungsthema in nur drei Minuten – verständlich, unterhaltsam und ohne technische Präsentationen. Ziel ist es, komplexe Inhalte auf den Punkt zu bringen und ein breites Publikum für Wissenschaft zu begeistern. Das Bühnenformat gilt als Sprungbrett für Karrieren in Forschung, Medien und Wissenschaftskommunikation.

Bielefeld als Bühne für Wissenschaftstalente

Auch 2026 ist Bielefeld doppelt gefragt: In der Wissenswerkstadt findet wieder der regionale Vorentscheid statt. Weitere Vorrunden werden in Karlsruhe, Bremerhaven, Regensburg und Dresden ausgetragen. Aus jeder Runde qualifizieren sich die besten zwei Teilnehmenden für das nationale Finale. Das Deutschland-Finale steigt am 1. Juli vor großem Publikum in der Rudolf-Oetker-Halle. FameLab-Fans können sich schon jetzt für die Vorrunde und das Finale Tickets sichern.

Mitmachen lohnt sich

Teilnehmen können Studierende im Masterstudium, Promovierende und junge Forschende ab 21 Jahren. Die Themenwahl ist offen: von Natur- und Sozialwissenschaften über Technik und Medizin bis hin zu interdisziplinären Ansätzen. Erlaubt sind kreative Requisiten und persönliche Hilfsmittel – PowerPoint-Präsentationen sind dagegen tabu.

Auf die Gewinnerinnen und Gewinner der Vorrunden warten professionelle Coachings durch das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) sowie Preisgelder. Wer sich im Deutschland-Finale durchsetzt, vertritt Deutschland beim internationalen FameLab-Wettbewerb.

BU: „Bei FameLab stehen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihrem Forschungsthema auf der großen Bühne.“