Ev. Kita Kinderarche aus Bielefeld erhält Gütesiegel „Partizipative Kita OWL“

Modellprojekt der Bildungsstätte Haus Neuland setzt sich für mehr Partizipation in Kitas ein

Bielefeld. Demokratieförderung durch Partizipation in der Kita – Wie genau kann das gelingen? Die Bielefelder Bildungsstätte Haus Neuland begleitet im Rahmen eines Modellprojekts Kitas aus OWL dabei, mehr Mit- und Selbstbestimmung in ihrem Kita-Alltag zu verankern. Die Evangelische Kindertageseinrichtung Kinderarche aus dem Stadtbezirk Heepen erhält als eine der ersten Einrichtungen nach zwei Jahren das Gütesiegel „Partizipative Kita OWL“.

Kinder sind bereits früh in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Sie wollen und dürfen in ihrem Alltag mitentscheiden und mithandeln. Darum liegt es an Erwachsenen, ihnen zu ermöglichen, dieses gesetzlich verankerte Recht auszuüben. Mit dem Modellprojekt „Die Kita als Lernort für Demokratie – Partizipation und Selbstbestimmung von Anfang an“ hat sich die Bildungsstätte Haus Neuland zum Ziel gesetzt, Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen für das Thema Beteiligung im KitaAlltag zu sensibilisieren. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert.

Gütesiegel „Partizipative Kita OWL“

Die Evangelische Kindertageseinrichtung Kinderarche ist eine von 20 Kitas in Ostwestfalen-Lippe, die aus über 60 Bewerbungen ausgewählt wurde, am Modellprojekt teilzunehmen. Über einen Zeitraum von zwei Jahren stellte sich das Team, begleitet von Referentin Bettina Huhn, die Fragen: Wo können Kinder in unserer Kita bereits mitbestimmen, und wie können wir Kinder in unserem Kita-Alltag noch stärker beteiligen? Die Mühe hat sich gelohnt. Die Ergebnisse sind nicht nur glückliche Kinder und Erzieher:innen, sondern auch die Auszeichnung mit dem Gütesiegel „Partizipative Kita OWL“.

„Partizipation ist wesentlicher Bestandteil von Kinderschutz und sollte daher ins Zentrum der pädagogischen Arbeit rücken. Das ist Ziel des Modellprojekts. Die Kita Kinderache hat sich mit viel Leidenschaft und Motivation auf das Projekt eingelassen und zahlreiche neue Beteiligungsmöglichkeiten für die Kinder geschaffen. Das ist toll!“, erklärt Projektkoordinatorin Sabrina Jostameling.

Mit Abschluss des Projektes ist der Prozess für die Kita Kinderarche aber noch nicht vorbei. In einem Partizipationsmanifest hat das Team seine bisherigen Ergebnisse festgehalten und sich selbst verpflichtet, weiter an dem Thema Partizipation in der Kita zu arbeiten. „Auf dem weiteren partizipativen Weg wünschen wir dem Team viel Erfolg. Das werden die Erzieher:innen genauso großartig meistern wie die letzten zwei Jahre“, ist Sabrina Jostameling überzeugt.

www.haus-neuland.de