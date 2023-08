Ende der Ausstellung „Annette Frick – Ein Augenblick im Niemandsland“

Herford. Nur noch bis zum 13.08. ist die Ausstellung „Annette Frick – Ein Augenblick im Niemandsland“ im Marta Herford zu sehen. Interessierte haben jetzt noch die Chance, die Ausstellung zu besuchen und an letzten Führungen teilzunehmen. Zum Abschluss der Marta-Schau findet ein gemeinsames Gespräch mit der Künstlerin und Direktorin Kathleen Rahn statt.

Letzte Führungen durch die Ausstellung können am Samstag, .05.08. & 12.08., und Sonntag 06.08. & 13.08., um 15 Uhr sowie am Marta-Mittwoch (02.08.& 09.08.), um 18 Uhr besucht werden. In einem einstündigen Gespräch mit eine*r freien Kunstvermittler*in erhalten Teilnehmende eine Einführung in die gezeigten Werke und haben noch einmal die Möglichkeit, Fragen an die Kunst zu stellen (Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung).

Am Sonntag, 13.08., um 16 Uhr ist die Fotografin und Filmemacherin Annette Frick zur Finissage ihrer Ausstellung noch einmal im Marta zu erleben: Kathleen Rahn, Direktorin Marta Herford, spricht mit ihr über ihr künstlerisches Schaffen und die ausgestellten Werke. Ausgehend von den Porträts von Szenen der Subkultur werden Aspekte wie (Transgender-)Identität und Repräsentation, aber auch Fragen der Fotografie wie Inszenierung und Authentizität thematisiert (Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung).