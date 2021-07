Einfach mal auf Biele.Welt.Reise gehen!

Bielefeld Marketing schnürt vier Erlebnispakete für die Ferien zu Hause

Bielefeld Für alle, die ihre Ferien in der Heimat verbringen, hat Bielefeld Marketing auch in diesem Sommer ein Mittel gegen Fernweh parat: Unter dem Titel „Biele.Welt.Reise“ werden an ausgewählten Terminen vom 30. Juli bis 15. August 2021 vier besondere Erlebnistouren angeboten, die das Gefühl von großer, weiter Welt nach Bielefeld holen – wenn auch mit einem Augenzwinkern.

„Mit der Biele.Welt.Reise bieten wir den Menschen in unserer Stadt in den Sommerferien unterhaltsame Erlebnispakete der besonderen Art“, sagt Sarah Strickmann, Mitarbeiterin der Tourismusabteilung von Bielefeld Marketing, und ergänzt: „Vom japanischen Waldbaden über die Vampir-Tour oder einen Spaziergang mit Alpakas bis zur klassischen Fahrradtour ist für jeden Geschmack etwas dabei.“

Land des Lächelns in Bielefeld

Die Tour „Japan für die Sinne“ führt unter anderem zum Japanischen Garten Bielefelds – einen Betrachtungsgarten zum gedanklichen „Durchwandern“ in Zen-Tradition. Im weiteren Verlauf gilt es, Natur mit allen Sinnen zu erleben: Beim „Shinrin yoku“ (Waldbaden) tauchen die Reisenden unter professioneller Anleitung in die Farben, Düfte und Klänge des Waldes ein.

Kleine „Vampire“ – hautnah!

Der Trip „Transsilvanien für Mutige“ führt tief hinab in die unheimlichen Kasematten der Sparrenburg, wo jeder selbst sich die Frage beantworten kann: Vampire gibt’s doch gar nicht, oder? Um lichtscheue Geschöpfe der Nacht geht es auch im Anschluss: Fledermäuse. Die kleinen Flugakrobaten können aus nächster Nähe beobachtet werden. Bei einigen Pflege-Tieren besteht sogar die Möglichkeit, sie auf die Hand zu nehmen.

Auszeit mit Alpakas

Höhepunkt der Tour „Südamerika für die Seele“ ist eine Alpaka- und Lama-Wanderung im Nordwesten Bielefelds. Nach einigen Informationen zu den Besonderheiten der Tiere unternimmt die Gruppe eine rund zweistündige, sechs Kilometer lange Wanderung – dicht an dicht mit ihren flauschigen Partnern.

Bielefelder Radtour – typisch Holland

Mit einem kleinen holländischen Care-Paket in der Tasche starten die Teilnehmer der Fahrradtour „Niederlande für Aktive“. Das Bielefelder Knotenpunkt-System, nach niederländischem Vorbild entwickelt, dient zur Orientierung auf der Reise zum Campingplatz Meyer zu Bentrup, wo „Adventure Golf“ gespielt wird.

Ticketverkauf startet heute

Für eine telefonische Beratung ist die Tourist-Information montags bis mittwochs von 10 bis 15 Uhr, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr erreichbar unter 0521-516999 oder per E-Mail. Tickets für alle Touren der Bieleweltreise 2021 gibt es online und in der Tourist-Information im Neuen Rathaus.