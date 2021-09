Du Schönheit mit Jovana Reisinger und Fina

Veranstaltung im Rahmen des Projekts „Fräulein Nette unterwegs

Bad Driburg. Warum Schönheitsrituale wenig mit Gesundheit zu tun haben, beleuchtet die Münchener Filmemacherin und Autorin Jovana Reisinger. Als langjährige Redakteurin der VOGUE weiß sie, wovon sie spricht. In ihrem Roman „Die Spitzenreiterinnen“ geht es um Rollenzwänge und Gewalt, Schönheits-Tipps und Geschlechterstereotypen unserer heutigen Gesellschaft. Ein Abend der Gegensätze und Gemeinsamkeiten lädt dazu ein, die eigenen Schönheitsideale einer Entschlackungskur zu unterziehen.

Begleitet wird die Schriftstellerin bei ihrer Lesung von der Singer-Songwriterin Fina aus Münster.

Die Hommage an die weibliche Wut und Ausdauer, Rollenzwänge und Schönheitsideale findet im Zusammenhang mit dem Projekt „Fräulein Nette unterwegs“ des Burg Hülshoff-Center for Literature statt. Karen Duve, Autorin des Romans „Fräulein Nettes kurzer Sommer“, in dem es um die junge und störrische Annette von Droste-Hülshoff geht, reitet auf deren Spuren vom Burg Hülshoff im münsterländischen Havixbeck bis zum Bökerhof nahe Höxter durch Westfalen. Gemeinsam mit der Mezzosopranistin Bettina Bruns macht sie immer wieder Halt an Orten, die als Romanschauplatz dienten. Annette von Droste-Hülshoff kurte mehrfach im Gräflichen Park: Eines der Logierhäuser, das Droste-Haus, ist nach ihr benannt.

„Fräulein Nette unterwegs“ wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und von der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost.

Termin

Mittwoch, den 08. September 2021 um 19:30 Uhr im „Gräflicher Park Health & Balance Resort“ Bad Driburg

Vorverkauf

Der Eintrittspreis für die Lesung beträgt im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 5 Euro mehr (gilt nicht für die Mitglieder der Diotima Gesellschaft). Schüler/Studenten haben freien Eintritt bei Vorlage ihres Ausweises. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Hygiene-Richtlinien statt. Diese werden tagesaktuell angepasst. Informationen erhalten Sie auch unter www.diotima-gesellschaft.de

Karten können online erworben werden über: www.eventim.de