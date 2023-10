Digitale Veranstaltungen für die berufliche Neu- und Umorientierung

In der zweiten Oktoberhälfte wendet sich die Berufsberatung für Erwachsene mit einer Online-Veranstaltung an ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Weitere Themen im Rahmen des digitalen Herbstprogramms sind Berufe im Straßenverkehr und Erkundungs-Tools für eine berufliche Neu- und Umorientierung.

OWL. Wenn die Temperaturen fallen und die Tage kürzer werden, bieten sich Momente, um berufliche Interessen und Entwicklungsmöglichkeiten zu erkunden. Mit dem digitalen Herbstprogramm unterstützt die Berufsberatung Menschen, die sich beruflich neu- oder umorientieren wollen oder müssen.

In der zweiten Monatshälfte bieten die für das Beraten Erwachsener qualifizierten Berufsberaterinnen und Berufsberater das Seminar „Berufliche Perspektiven für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ an. Diese Online-Veranstaltung findet am Mittwoch, den 25. Oktober 2023 von 10 Uhr bis 11.30 Uhr statt.

„Nicht suchen, sondern finden – berufliche Orientierungstools“ ist der Titel einer weiteren Veranstaltung, die am selben Tag und zur selben Zeit online angeboten wird. In dieser werden Erkundungs-Tools der Bundesagentur für Arbeit vorgestellt, die im Internet frei verfügbar sind und eine berufliche Neu- und Umorientierung unterstützen.

Am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr, folgt eine Veranstaltung unter dem Titel „Berufe im Straßenverkehr“, in der die Berufsberatung für Erwachsene allen Interessierten in Ostwestfalen-Lippe Berufe wie den der Berufskraftfahrerin beziehungsweise des Berufskraftfahrers näherbringt. Auch Qualifizierungswege wie die „Beschleunigte Grundqualifizierung“ werden hierin vorgestellt.

Am Folgetag zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr wird schließlich das Seminar „Weiterbildung – eine Option für mich?“ angeboten. Dieses ermutigt mit aufschlussreichen Fakten, sich beruflich zu entwickeln und vermittelt wertvolle Informationen zum bestehenden breitgefächerten Qualifizierungsangebot.

Eine Teilnahme an allen Terminen ist kostenfrei. Das digitale Programm steht allen Interessierten offen. Skype-Einwahllinks und weiterführende Informationen zu den Veranstaltungen sind über die Internetseite unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/paderborn/veranstaltungen-bbie (bit.ly/bbie-owl) abrufbar.