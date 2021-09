Der Arbeitsmarkt im August 2021

Die Entwicklung des Arbeitslosenbestandes im Kreis Lippe

Detmold. „Der August setzt die im Ferienmonat Juli begonnene Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt fort. Im Sommer erhielten viele junge Leute ihre Ausbildungszertifikate und Schüler an Berufsfachschulen ihre Abschlusszeugnisse. Für sie endet damit die Ausbildung und nicht jeder hat direkt im Anschluss eine Arbeitsstelle oder eine andere Alternative gefunden. Für die Übergangszeit melden sich die Berufseinsteiger arbeitslos. Diese Aussage war für den Juli genauso richtig wie für den August,“ so Barbara Schäfer, Leiterin der Detmolder Arbeitsagentur. „Im September haben die meisten jungen Leute ihre betriebliche oder schulische Ausbildung aufgenommen und die Verantwortlichen in den Unternehmen stellen nach der Urlaubszeit erneut ein. Das sind übliche saisonale Schwankungen in den zwei Sommermonaten Juli und August.“

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Lippe im August 2021 gesunken. Insgesamt waren 10.353 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 335 Personen oder 3,1 Prozent weniger. Im Vergleich zum August des Vorjahres sinkt die Zahl der Arbeitslosen um 2.610 Personen bzw. 20,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt im August 2021 5,6 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 7,0 Prozent (minus 1,4 Prozentpunkte).

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung – SGB III

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 3.210 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat verringert um 246 Personen bzw. 7,1 Prozent. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Verringerung um 1.543 Personen oder 32,5 Prozent.

Entwicklung in der Grundsicherung – SGB II

In der Grundsicherung sind 89 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 1.067 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies minus 1,2 Prozent zum Vormonat bzw. minus 13,0 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt sind es 7.143 Personen und damit 69,0 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

1.118 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Kreis Lippe unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 53 mehr und im gleichen Monat des Vorjahres 555 mehr arbeitslose junge Menschen. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf minus 4,5 Prozent zum vorherigen Monat bzw. minus 33,2 Prozent im Vorjahresvergleich.

Arbeitslose ab 50 Jahre

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat gesunken (minus 73 Personen oder minus 2,1 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind es 455 Arbeitslose weniger (minus 11,8 Prozent). Insgesamt sind 3.398 Menschen ab 50 Jahre im Kreis Lippe betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Kreis Lippe im Berichtsmonat gesunken. 5.037 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 90,6 Prozent (4.562 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 33 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen damit um 30 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus dem Kreis haben in diesem Monat 655 Stellen gemeldet (minus 231 zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 3.053 offene Stellen, 59 mehr als im Vormonat und 928 mehr als im Vorjahresmonat.

Ausbildungsmarkt

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2020 meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Detmold 2.691 Bewerber für Berufsausbildungsstellen, 363 weniger als im Vorjahreszeitraum (minus 12 Prozent). Zugleich gab es 2.029 Meldungen für Berufsausbildungsstellen, das entspricht einem Minus von 83 (minus 4 Prozent). Ende August waren 391 Bewerber noch unversorgt und 372 Ausbildungsstellen noch unbesetzt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es weniger unversorgte Bewerber (minus 96 oder minus 20 Prozent). Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen war größer (plus 26 oder plus 8 Prozent).

Der Arbeitsmarkt in Ostwestfalen-Lippe

Die Arbeitslosigkeit in Ostwestfalen-Lippe ist im Vergleich zum Vormonat mit minus 1.625 Personen um 2,5 Prozent gesunken. Das ist innerhalb der letzten sechs Jahre der höchste prozentuale Rückgang von Juli auf August. Im Jahr 2015 betrug dieser minus 1,9 Prozent. Im Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre ist die Arbeitslosigkeit von Juli auf August um 0,4 Prozent gestiegen. Damit nimmt die Aufholbewegung aufgrund der Lockerung pandemiebedingter Einschränkungen deutlich zu.

Der Bestand an arbeitslosen Personen nähert sich schrittweise dem Vorkrisen-Niveau an, bleibt jedoch weiterhin erhöht. So waren im August 2020 in der Arbeitsmarktregion Ostwestfalen-Lippe 15,2 Prozent oder 11.327 Menschen mehr ohne Arbeit registriert. Im Vergleich zu der Zeit vor den pandemiebedingten Einschränkungen (August 2019) liegt die Arbeitslosigkeit aktuell um 3,8 Prozent oder 2.303 Personen höher.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist, gegen den Trend der Arbeitslosigkeit insgesamt, innerhalb der vergangenen zwölf Monate stark angestiegen. So sind aktuell 27.944 Arbeitslose mindestens seit einem Jahr auf Arbeitssuche, das sind 2.941 Menschen oder 11,8 Prozent mehr als im August 2020. Im Vergleich zum August 2019 stieg die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 31 Prozent an. Seit Mai dieses Jahres ist ein leichtes Abschmelzen der Langzeitarbeitslosen zu beobachten.

Die Entwicklung der offenen Stellen, welche durch die Jobcenter und Arbeitsagenturen angeboten werden können, ist sehr positiv. Im August 2021 wurden durch die Arbeitgeber in OWL 4.887 freie Stellen neu gemeldet. Dies entspricht einem Plus zum Vorjahr von 1.379 Stellen oder 39,3 Prozent. Auch der Bestand an freien Stellen stieg weiter an und liegt mit aktuell 23.819 Stellen sogar 13,9 Prozent über dem Niveau des August 2019, der Vergleichsmonat, welcher nicht unter dem Einfluss der Pandemie stand. Die Arbeitskräftenachfrage war im Frühjahr bis in den Sommer 2020 hinein massiv eingebrochen.

Die niedrigste Arbeitslosenquote in unserer Region findet sich im Agenturbezirk Paderborn (4,8 Prozent), gefolgt von den Bezirken Herford (5,3 Prozent), Detmold (5,6 Prozent) und Bielefeld (6,1 Prozent). Insgesamt hat Ostwestfalen-Lippe eine Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent (Vormonat 5,7 Prozent, Vorjahr 6,5 Prozent).