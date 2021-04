„Click & Meet“: Kundenzentren der Stadtwerke Bielefeld öffnen wieder

Bielefeld. In Bielefeld ist ab Montag, 12. April, wieder einkaufen mit Termin möglich. Notwendig ist zusätzlich ein negativer Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Nach dem Click & Meet–Prinzip öffnen auch wieder die Kunden-zentren der Stadtwerke Bielefeld–Jahnplatz Nr. 5 und die Historische Turbinenhalle an der Schildescher Straße.

Besucher können ab Montagmorgen unter der Telefon-nummer 0521 –51 15 00 Termine für die Dauer von 15 bis maximal 30 Minuten buchen. Die Kunden werden gebeten, sich an den zuvor gebuchten Zeitpunkt und die Dauer des Termins zu halten. DieBescheinigung über den negativen Test wird am Eingangüberprüft.Ohne negativen Test oder bei Überschreitung der 24 Stunden ist kein Einlass mög-lich.

Während des Besuchs eines Kundenzentrums gelten die vorgegebenen Corona–Regeln wie das Tragen einer FFP2–Maske sowie der erforderliche Mindestabstand zu anderen Kunden und Mitarbeitern.

Das Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 hat von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Durch die aktuellen Baumaßnahmen am Jahnplatz kann ein barrierefreier Zugang momentan nicht gewährleistet werden.Die Historische Turbinenhalle öffnet montags bis mitt-wochs von 8.30 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 8.30 bis 18 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 13 Uhr.