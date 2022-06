Bildstörung 2022

Bekannte Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre aktuellen Stücke

3.-6. Juni 2022 bildstoerung.net

Detmold. Es sind nur noch wenige Tage bis eines der größten Straßentheaterfestivals in Deutschland den öffentlichen Raum in Detmold in eine Bühne verwandelt. Mit Spannung werden die internationalen Künstler*innen, die die Stadt mit ihren Aufführungen beleben, erwartet. Das Programm des Festivals lädt ein immer wieder Neues zu entdecken. Doch neben den Künstler*innen, die zum ersten Mal in Detmold sind, sind auch bekannte Gesichter eingeladen, die dem Publikum ans Herz gewachsen sind und die mit ihren herausragenden künstlerischen Produktionen begeistern.

Eine Gruppe, die bei der BILDSTÖRUNG nicht fehlen darf und deren Produktionen ein Publikumsrenner sind, ist De Stijle, Want… . Mit „Time Machine” präsentieren sie in diesem Jahr eine futuristische Erfindung und eine unvergleichliche Reise durch die Zeit in weniger als einer Minute. Wenn Sie aus dieser einzigartigen Erfahrung in dem Zyklotron auftauchen, wird Ihnen kurz schwindelig werden! Die Bühne von De Stijle, Want… steht von Samstag bis Montag im Kaiser-Wilhelm-Park.

Die französische Kompagnie ADHOK war schon mit zwei Produktionen in Detmold mobil unterwegs: im Jahr 2014 setzten sich in dem Stück „Échappées Belles“ sieben Schauspieler*innen im Alter zwischen 70 und 80 mit dem Thema Alter auseinander und zogen mobil durch die Bruchstraße. Die Produktion „Immortels“ rückte die Jugend und Jugendliche in den Fokus und beschäftigte sich mit der Frage, was es bedeutet jung zu sein.

Der dritte Teil der Trilogie wird in diesem Jahr als Deutschlandpremiere aufgeführt. Doriane Moretus und Patrick Dordoigne teilen mit uns 30 Jahre des Privatlebens eines Paares. Mit ihnen taucht das Publikum in die Welt des Paares vom Auszug der Kinder bis zur Begleitung der Eltern im Alter ein. Die Produktion wird jeweils am Samstag, 4. Juni und Sonntag, 5. Juni 2022 um 16:00 Uhr mobil in der Adenauerstraße gezeigt.

Erik Kaiel, dessen Tanzcompagnie arch8 mit den Aufführungen von „Muricamification“ und „Tetris“ schon bei der BILDSTÖRUNG gastiert hat, tritt in dem Tanzduett „no man is an island“ in diesem Jahr selbst auf: Ein Tänzer ist groß, der andere klein. Der Große ist eine Art Insel, auf dessen Körper der Kleine wie ein Akrobat tanzt und alles tut, damit er den Boden nicht berührt. Er zieht, zerrt und schiebt den großen Mann in immer neue Positionen, um oben bleiben zu können.

Tanzend bewegt sich auch die französische Kompagnie Ex Nihilo durch die Stadt. Bei der BILDSTÖRUNG 2016 tanzten sie bei Kälte und Regen vor einem faszinierten Publikum auf dem Marktplatz. In diesem Jahr entwickelt Cie. Ex Nihilo nach einer 5 tägigen Residenz eine ortsspezifische Inszenierung für eine alte Halle auf dem Temde-Gelände. Ex Nihilo setzt sich mit städtischen Räumen, die sich in einem Prozess der Veränderung befinden, auseinander. Eines der großen städtebaulichen Projekte in Detmold ist die Entwicklung des ehemaligen Temde-Geländes. Ex Nihilo inszeniert den Ort multidisziplinär mit Tanz, Live-Musik und Videoinstallation.

Das Brett als szenografisches Objekt und Medium des Erzählens konstruiert architektonische Linien, setzt Achsen und verändert die Perspektive auf das Volumen von Räumen. In der Performance erlebt das Publikum eine Reise durch verschiedene Stimmungen. Ex Nihilo lässt sich von dem Ort und seiner Geschichte inspirieren und enthüllt verborgene, imaginäre Welten.

Die katalanisch-österreichischen Künstler*innen von Eléctrico28 entführten vor vier Jahren das Publikum mit einem Audio-Walk in die „Sternstunden der Menschheit“, in diesem Jahr erzählen sie in der Geschichte von Koala, Pferd, Hund und Tiger eine moderne Fabel des Zusammenlebens für Kinder und Erwachsene bei der der Spaß und der Humor nicht zu kurz kommt.

Neben den Aufführungen von 26 internationalen Kompagnien aus acht Ländern, die sich auf Spielorte über die gesamte Stadt verteilen, steht die Festival-Lounge im Schlosspark und unter dem Dach des Festivalzeltes können entspannt erfrischende Getränke und leckere Streetfood-Gerichte genossen werden. Mit dabei ist der kleinste Radiosender der Niederlande, der seit Jahren musikalische Schätze sucht und findet: Platten aus den frühen fünfziger und sechziger Jahren, natürlich in Vinyl – die Wurzeln der zeitgenössischen Popmusik.

Radio Barkas legt wieder im Schlosspark fantastische Vintage-Tunes auf und schafft ein begeisterndes Ambiente zum Tanzen.

Informationen zu weiteren Produktionen, den Zeitplan mit den Aufführungszeiten und Tickets gibt es im Programmheft der BILDSTÖRUNG, das an allen bekannten Stellen ausliegt oder auch online unter

www.bildstoerung.net

Außerdem beim Festival: Ohne Publikum kein Theater im öffentlichen Raum!