Bild ans Medienzentrum gestiftet

Augustdorf. Der Haupt-und Finanzausschuss hat in seiner letzten Sitzung am 11.03.2021 über einen Antrag abgestimmt, in dem es um die Gestaltung des zukünftigen Medien-und Bildungszentrums geht, welches in der ehemaligen Erich Kästner-Schule entsteht.

Das Ehepaar Barbara und Dr. Berthold Taake hatte ein Bild einer Schülerarbeit in ihrer Zahnarztpraxis als Wanddekoration ausgestellt. Es handelt sich bei dem Bild um ein Gemeinschaftswerk aus der Projektwoche von 1992 von mehreren Schülerinnen und Schülernder ehemaligen ErichKästner-Schule zum Thema „Regenwald“.

Das Ehepaar hatte ihre Praxis letztes Jahr an einen Nachfolger übergeben. Die von den Patienten bis dahin viel beachtete Arbeit wolltedas Ehepaar gerne für das Medienzentrum stiften und bat in ihrem Antrag, das Bild im Medien- und Bildungszentrum an einem gebührenden Ort zu installieren.

„Da eine Signatur auf dem Bildrand auf die Herkunft und die Entstehung hinweist, kann das Bild einen Beitrag zur Erinnerung an die Geschichte des Ortes leisten. Es ist außerdem damit zu rechnen und zu wünschen, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler, die an der Entstehung der Arbeit beteiligt waren, Besucher des Medienzentrums sein werden. Damit würde auch in Einzelfällen ein persönlicher Bezug zu dem neuen Ort entstehen“, heißt es in dem Antrag.

Die genaue Positionierung der Wanddekoration wirddie Verwaltung mit den zuständigen Fachplanern abstimmen.