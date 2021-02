„bib“ mit Livestream auf Sendung

Tag der offenen Tür am 27. Februar live auf „Twitch“ und „YouTube“

Paderborn. Mit einer spannenden Livestream-Sendung geht das bib International College in Paderborn am Samstag, 27. Februar auf Sendung. Der Stream liefert auf den Plattformen „Twitch“ und „YouTube“ unterhaltsam und informativ alles rund um Ausbildung und Studium an dem modernen Campus.

Das bib ist spezialisiert auf die Vermittlung digitaler Skills, die Bildungsangebote reichen von Wirtschaft und Informatik über Mediendesign bis zu Game Art & Design und Game Development. Von 10 bis 13 Uhr liefert der Stream spannende Interviews mit Dozenten, Studierenden und Absolventen des bib, Studienarbeiten sind in aufwändigen Präsentationen zu sehen und alle Online-Besucher können im Chat live ihre individuellen Fragen stellen.

Der Campus und die hochwertige technische Ausstattung werden präsentiert und erklärt. Am bib gibt es ein supermodern eingerichtetes Game Lab, professionell ausgestattete Studios für Videoproduktionen, Design und Hardwareentwicklung und jede Menge Arbeitsräume mit bestem Equipment. Am Samstag ist auch zu sehen, wie eine 3D-Animation oder eine Virtual Reality-Umgebung entsteht.

Im Bereich Wirtschaft sprechen die Studierenden und Absolventen über ihr Praxisprojekt und das Auslandsstudium. Der Livestream ist thematisch unterteilt. Von 10 bis 10.50 Uhr geht es um den Bildungsbereich Game, von 10.50 bis 11.25 Uhr steht Informatik auf dem Programm. Wirtschaft und die Möglichkeit, ein Studium zu machen sind 11.25 bis 11.50 Uhr an der Reihe und alles rund um das Thema Medien von 11.50 bis 12.30 Uhr. Allgemeine Informationen gibt es ab 12.30 Uhr, außerdem gibt es bis zur Verabschiedung um 13 Uhr noch Interviews mit Dozenten, Absolventen und Studierenden.

Weitere Informationen gibt es auf bib.de.