Besser Heizen für Klima und Geldbeutel

Verbraucherzentrale NRW bietet Online-Seminar zum Heizungstausch

Minden. Die Zeiten für fossile Brennstoffe in Privathaushalten sind angezählt. Ältere Ölheizungen müssen per Gesetz ausgetauscht werden. Und mit dem neuen Jahr ist der Preis für Öl und Gas um rund zehn Prozent gestiegen. Grund ist die CO 2 -Bepreisung, mit der die Nutzung von Öl und Gas unattraktiver gemacht und klimafreundliche Alternativen gefördert werden sollen.

Warum jetzt ein guter Zeitpunkt zu handeln ist und wie Verbraucher im Kreis Minden-Lübbecke die günstigen Fördermöglichkeiten nutzen können, erklärt die Verbraucherzentrale NRW am 12.04.2021 um 18:30 Uhr in einem Online-Seminar. Die Teilnehmer erhalten außerdem Informationen zu modernen Heiztechnologien wie Wärmepumpe, Brennstoffzellen- oder Pelletheizung.

Nach einem Überblick zu alternativen Heizmethoden, finanzieller Förderung und der Planung einer neuen Heizanlage haben Interessierte die Möglichkeit, den Energie-Experten der Verbraucherzentrale individuelle Fragen zu stellen.

Anmeldung für das kostenlose Online-Seminar bis zum 12.04.2021 minden.energie@verbraucherzentrale.nrw und unter www.verbraucherzentrale.nrw/ besser-heizen/veranstaltungen

Das Online-Seminar ist Teil der Aktion „Besser Heizen“ des Projekts Energie2020plus der Verbraucherzentrale NRW, das mit Mitteln des Landes und der EU gefördert wird.