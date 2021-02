Bertelsmann Business Podcast mit Majorel-Chef Thomas Mackenbrock

In Folge 20 des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ spricht Moderatorin Isabelle Körner mit Thomas Mackenbrock, CEO des Customer Experience Unternehmens Majorel, über Technologien der Zukunft, seinen Karriereweg und seine Zeit in Brasilien.

Gütersloh. In der aktuellen Episode des Bertelsmann Business Podcasts ist Moderatorin Isabelle Körner im Gespräch mit Thomas Mackenbrock. Er ist CEO von Majorel, dem Customer Experience Unternehmen, das aus dem Zusammenschluss der Customer Relationship Management-Geschäfte (CRM) von Arvato CRM Solutions und der marokkanischen Saham Group entstanden ist. Thomas Mackenbrock ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen für Bertelsmann, unter anderem auch in Brasilien, tätig. Er erzählt, wie Majorel Beziehungen zu mehr als 600 Millionen Konsumenten und Geschäftskunden auf fünf Kontinenten pflegt. Er gibt darüber hinaus einen Einblick in Technologien der Zukunft und erklärt, welche Rolle künstliche Intelligenz, die Unterhaltungen simulieren kann, in Zukunft für sein Geschäftsfeld spielen wird. Mackenbrock erzählt außerdem, wie seine Zeit in Brasilien ihn noch heute prägt.

In den 30- bis 45-minütigen Folgen des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ geben Top-Manager aus dem Konzern im Gespräch mit n-tv-Moderatorin Isabelle Körner einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und schildern, welche Bedeutung Kreativität und Unternehmertum darin zukommt. Die Gespräche werden dabei immer in der Sprache des jeweiligen Gastes geführt.

