Bereits 106 Teams haben sich zum Stadtradeln angemeldet

Kreis Paderborn. Radfahren hält fit und trägt zum Klimaschutz bei. „Das sind alles gute Gründe, um beim diesjährigen Stadtradeln mitzumachen!“, sagt Landrat Christoph Rüther. Bei der bundesweiten Aktion „Stadtadeln“ geht es darum, im Team die meisten Fahrradkilometer zu sammeln und aktiv CO2 einzusparen. Bereits 106 Teams mit 335 Teilnehmenden haben sich angemeldet, um zwischen dem 5. und 25. September in die Pedale zu treten. Dabei haben sie in diesem Jahr erstmals die Wahl, für den Kreis oder für die Heimatkommune klimafreundliche Kilometer zu sammeln. Der Kreis hat in diesem Jahr die zentrale Koordination für acht Kommunen im Kreis übernommen.

Es nehmen teil:



Die Gemeinde Altenbeken sowie die Städte Bad Wünnenberg, Borchen, Büren, Delbrück, Lichtenau, Paderborn und Salzkotten.