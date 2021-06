Auszeichnung innovativer Geschäftsideen aus OWL

Finale des Ideenwettbewerbs „Call for Ideas 2021“ am 30. Juni live aus der garage33

Paderborn. Auf der Suche nach innovativen Geschäftsideen: Zum siebten Mal hat die garage33, das Gründungszentrum der Universität Paderborn, gemeinsam mit der VerbundVolksbank OWL und erstmals auch mit dem Center for Entrepreneurship der Fachhochschule Bielefeld den Ideenwettbewerb „Call for Ideas“ ausgerufen. Am Mittwoch, 30. Juni, findet um 18 Uhr das digitale Finale des ostwestfälischen Wettbewerbs statt, das live aus der garage33 übertragen wird.

Interessierte sind eingeladen, mit zu fiebern, Fragen zu stellen und Feedback zu geben. Anmeldungen sind über folgenden Link bis zum 28. Juni kostenlos möglich: www.eventbrite.de/e/call-for-ideas-2021-finale-registrierung-143746903859?aff=pm. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Entwicklung innovativer Unternehmensideen in der Region weiter voranzutreiben. Auf die drei Top-Platzierten wartet ein Preisgeld von insgesamt 3.000 Euro.

Zahlreiche Ideenpapiere aus ganz OWL haben das garage33-Team bis Ende April erreicht. Durch die Vielzahl an hervorragenden und kreativen Geschäftsideen sei es nicht leicht gefallen, sich auf sieben Teams festzulegen, die in das Finale einziehen dürfen, so Carola Pense von der garage33: „Auch dieses Jahr haben wir wieder eine bunte Mischung nominiert. Es werden Ideen aus den Bereichen Tiergesundheit, Recycling, Journalismus, Angelsport und Freizeitgestaltung präsentiert.“ Nun würden die letzten Vorbereitungen getroffen, um allen Zuschauerinnen und Zuschauern über das Videokonferenz-Tool Zoom eine spannende Veranstaltung aus der garage33 zu bieten. Damit alle Teams im Finale die gleichen Bedingungen haben und niemand durch Verbindungsprobleme benachteiligt wird, wurden die Pitches, also die kurzen Präsentationen zur Vorstellung der Ideen, im Vorfeld aufgezeichnet.

Die Jurymitglieder Thomas Schatton (Geschäftsführender Gesellschafter der W-AYS GmbH & Co. KG, sowie Gründer der Four 20 Pharma GmbH), Katharina Weßling (garage33), Sebastian Schrader (Prokurist und Regionalleiter Individualgeschäft der VerbundVolksbank OWL), Stefanie Pannier (Center for Entreprenuership der FH Bielefeld) und Mladen Milicevic (Geschäftsführer und Co-Founder der Unchained Robotics GmbH) stellen sich der Herausforderung, aus den sieben finalen Ideen die Preisträger zu küren. Im Anschluss an die Veranstaltung wartet auf alle Teilnehmenden die Gelegenheit zum digitalen Netzwerken mit Finalisten, Unternehmern und Netzwerkpartnern.

Foto (TecUP): Adrian Hülsmann bei der Aufzeichnung seines finalen Pitches für den „Call for Ideas 2021“ in der garage33