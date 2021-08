Ausbildungsstart im Gräflichen Park

Pandemie erschwert Besetzung von Stellen

Bad Driburg. Fünf neue Auszubildende starten jetzt in das neue Ausbildungsjahr zur Hotelfachfau/-mann (HoFa) und zum Koch im Gräflicher Park Health & Balance Resort: Celine Demir, Laura Schiermeyer, Erdjan Krasniqi, Andreas Avoledo und Kylie Janjira Jung. Bis auf Andreas Avoledo aus Sardinien kommen alle Auszubildende aus Bad Driburg bzw. Neuenheerse. „Unsere Branche ist von der Pandemie besonders hart betroffen“, so Volker Schwartz, Geschäftsführer des Gräflicher Park Health & Balance Resort. „Wir hätten gerne zehn oder mehr jungen Menschen einen Ausbildungsplatz angeboten. Umso mehr freuen wir uns über das Interesse und die Motivation der diesjährigen Auszubildenden.“ Und die ist hoch: Bis zum Sternekoch reichen die Karrierepläne.

Ausbildung öffnet Türen in der ganzen Welt

Eine Ausbildung im Hotel bietet viele Möglichkeiten und kann Türen in der ganzen Welt eröffnen. In den kommenden drei Jahren lernen die Azubis des Gräflichen Parks alles was es braucht, um ein Hotel der Kategorie „Vier-Sterne-Superior“ zu betreiben. Und das ist mehr, als ein Hotelzimmer perfekt für Gäste vorzubereiten. Sie durchlaufen alle Abteilungen vom Housekeeping über den Service in der Gastronomie, Küche, Einkauf, Marketing, Bankett, Front Office, und erhalten wichtige Einblicke in den Vertrieb und in die Verwaltungsetage. Wer dann den Abschluss in der Tasche habe, könne auf der ganzen Welt arbeiten, weiß Andrea Schäfers, die für die Betreuung der Auszubildenden im Gräflichen Park zuständig ist. Fragt man die Berufsstarter nach ihren Erwartungen, so wird schnell klar, dass sie alle viel lernen wollen und unter den derzeitigen pandemiebedingten Rahmenbedingungen darauf vorbereitet sind, alles auf sich zukommen zu lassen.

„Größte Herausforderung ist momentan, freie Stellen zu besetzen“

Nach dem letzten Lockdown hat das Gräflicher Park Health & Balance Resort wieder seit dem 1. Juni 2021 geöffnet. Sehr zur Freude der Mitarbeiter – und der Gäste. „Der Wunsch nach einem Tapetenwechsel ist so groß, dass wir zur Zeit fast voll ausgelastet sind“, erklärt Volker Schwartz. Neben Auszubildenden suche das Hotel daher auch händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern. „Die größte Herausforderung ist momentan, freie Stellen zu besetzen“, so Schwartz weiter. Insbesondere der Bereich in Küche und Service sei betroffen. Zwei Bereiche, die elementar für das positive Gasterlebnis sind. „Wir mobilisieren derzeit alles, was möglich ist und hoffen, dass wir die Lücken schnell füllen können.“