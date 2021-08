Ausbildungsstart fÃ¼r zwÃ¶lf junge Menschen beim CAL e. V.

Ausbildungsverein Chance Ausbildung Lippe e. V. startet mit jungen Lipper:innen in das neue Ausbildungsjahr

Detmold/Dortmund. Jedes Jahr organisiert der Verein Chance Ausbildung Lippe (CAL e. V.) für seine neuen Auszubildenden abwechslungsreiche Einführungstage, die mit einem Teamtag ihren Höhepunkt finden. Zum ersten Mal fand dieser in der DASA Dortmund statt und endete mit dem Ausbruch aus einem Escaperoom.

Zwölf Auszubildende in neun unterschiedlichen Berufen starteten vergangene Woche in das Ausbildungsjahr 2021. Landrat Dr. Axel Lehmann begrüßte als Vorsitzender des CAL e. V. die Berufsanfänger zum Einführungsworkshop, der am 11. August startete. Gemeinsam wurden dann mit dem Team des CAL e. V. Rechte und Pflichten in der Ausbildung erarbeitet und alle Basics der betrieblichen Ausbildung von Arbeitssicherheit über Urlaubsantrag bis Zeugnis besprochen. Seit 2005 bietet der Verein jährlich zusätzliche Ausbildungsplätze in Kooperation mit lippischen Unternehmen und Kommunen. Junge Lipper:innen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht berücksichtigt wurden sowie Alleinerziehende oder Studienabbrecher erhalten so eine Chance auf Ausbildung.

„Durch Unwissenheit und Unsicherheiten kommt es gerade zu Beginn der Ausbildung zu Missverständnissen, die schnell zu Frustration auf beiden Seiten führen können.“, gibt Birgit Thole-Westphal, Ausbildungsleitung beim Verein, zu bedenken. „Dem beugt der CAL e. V. von Anfang an mit Seminaren vor und legt auch in der weiteren Begleitung der Ausbildung besonderen Wert auf die individuelle Betreuung.“ Um den beruflichen Start bestmöglich zu unterstützen, gab es direkt zu Beginn Seminareinheiten zu Konfliktmanagement und Kommunikation, die von einem externen Trainerteam durchgeführt wurden. Im Laufe der gesamten Ausbildung werden neben Feedback- und Supervisionsgesprächen auch weitere Seminare, Workshops und Coachingangebote für die Auszubildenden organisiert.

Zum Abschluss der Einführungsveranstaltungen wurden gemeinsam mit Auszubildenden aus dem zweiten und dritten Ausbildungsjahr beim Teamtag am Freitag, dem 13. August Erfahrungen und Tipps ausgetauscht. Beim Besuch der DASA in Dortmund, Deutschlands größter Arbeitswelt Ausstellung, konnten die Auszubildenden dann nach einer Führung auch selbst aktiv werden.

Marvin Wagner, Auszubildender zum Berufskraftfahrer in Kooperation mit der AGA gGmbH, inspizierte genau die größte im 3-D Drucker erstellte Lastendrohne gemeinsam mit Simeon Hecht und Domenic Grützner, Auszubildende zum Mechatroniker bei der Gerhard Koch Maschinenfabrik GmbH & Co. KG. Als angehende Fachkraft für Lebensmitteltechnik zeigte Greta Hoblitz besonderes Geschick bei der spielerischen Simulation von minimalinvasiven Operationen. Sie absolviert ihre betriebliche Ausbildung bei der RoKo Feinkost GmbH. Bei der zukünftigen Veranstaltungskauffrau Linh Nguyen (Landesverband Lippe) und den Kaufleuten für Büromanagement, die bei der Stadt Detmold (Oliwia Stawiszýnka und Christoph Stührenberg) und bei der CompetenzWerksatt Beruf gGmbH (Lea Schäfer) eingesetzt sind, sorgte vor allem eine der ältesten Schreibmaschinen und die Visualisierung des persönlichen digitalen Fußabdruckes für Spaß beim Ausprobieren. Der weltweit größte Laptop faszinierte allen voran Tamer Kodaz als angehenden Fachinformatiker für Systemintegration, der bei Informationstechnik Woinke praktisch ausgebildet wird. Leo Purves, angehender Zoo-Tierpfleger bei der Adlerwarte, testete seine Reaktionsfähigkeit in einem Flugsimulator, während Kristians Zeimalis, Auszubildender Kfz-Mechatroniker bei KfZ Service Sagel, Detmold eine erste Fahrstunde im LKW-Simulator absolvierte.

Am Nachmittag ging es dann in die Escaperooms zu den Themen „Prison Break“, „Die Zeitmaschine“ und „Operation Casino“. Dabei waren besonders Teamgeist, gute Kommunikation und kreatives Denken gefragt. Allen Teams gelang der erfolgreiche „Ausbruch“ in maximal 60 Minuten und so konnten drei Gewinnerteams auf der Heimfahrt nach Detmold gefeiert werden.

Weitere Infos zum Verein und seinen Aktivitäten finden sich im Internet unter www.cal-ev.de.