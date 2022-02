Abschied vom Cafehaus Plückebaum

Verkehrsverein dankt für langjährige gute Zusammenarbeit

Paderborn. 27 Jahre lang wurden im Cafehaus Plückebaum täglich zahlreiche Torten und Kuchen frisch zubereitet und serviert. Und nicht selten haben Paderborn-Besucher*innen die Leckereien und die gemütliche Atmosphäre über dem Paderquellgebiet genossen. Doch damit ist jetzt leider Schluss: „Plückebaums“ schließen am Samstag, den 26. Februar, endgültig die Kaffeehaustüren.

Zum Dank für die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit und mit den besten Wünschen für die Zukunft haben sich der Verkehrsvereins-Vorsitzende Dieter Honervogt und Geschäftsführer Karl Heinz Schäfer mit einem kleinen Geschenk persönlich von dem langjährigen Mitglied des Verkehrsvereins verabschiedet. Das pulverbeschichtete Drei-Hasen-Motiv soll die Erinnerung an die Schaffensjahre in Paderborn wach halten und der Wanderführer „Halbtages-Wanderungen im Paderborner Land und Eggegebirge“ Inspirationen für die neu gewonnene frei Zeit geben. Sicher sind sich beide: „Es wird eine Lücke in Paderborns Gastronomielandschaft geben.“