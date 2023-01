21.01.2023 Comedy trifft auf Talk: Neue Weberei-Show feiert Premiere | Gütersloh

Autor Peter Prange bei „Westfalen weltweit“ in der Weberei

Gütersloh. So schön es auch ist, wenn man von anderen Menschen zum Lachen gebracht wird – am besten lacht es sich immer noch über sich selbst. Das weiß auch Martin Quilitz, Moderator der Weberei-Mix-Show „Kaff und Kosmos“. Denn bei der Premiere des neuen Formats in der Weberei „Westfalen weltweit“ am 21. Januar geht es um die Einwohner:innen des schönsten Fleckchens Erde überhaupt und ihren Platz in der Welt. „Der Aufbruch in die große weite Welt ohne dabei zu vergessen, wo die eigenen Wurzeln liegen – das ist die Kunst, der wir uns gemeinsam auf der Bühne widmen möchten“, verrät Quilitz über die Show.

Zu diesem Zweck werden hochkarätige Gäste auf der Weberei-Bühne begrüßt, darunter der Bestsellerautor Peter Prange. Der Schriftsteller mit einer Auflage von über drei Millionen verkauften Büchern in 24 Ländern stammt aus Altena im Sauerland und lebt seit vielen Jahren in Tübingen. In der Weberei gibt er Einblicke in seine eigenen Lebensgeschichten, seine Jugend im Sauerland, seinen Weg zur Literatur sowie seinen privaten Hürdenlauf der letzten Monate.

Weitere Gäste der Show sind die legendären Brausepöter aus Rietberg, die von Szene-Kenner:innen als Punkrock-Band der ersten Stunde (1978) gefeiert werden und die es von der ostwestfälischen Kleinstadt bis in die Clubszene von Berlin Hamburg und Köln gebracht haben. Selbst New Yorker Radiostationen spielen ihre alten Hits und junge Punkrock-Fans in Kreuzberg singen ihre Texte mit. Sänger Martin Lück gibt Einblick in die Höhen und Tiefen der Bandgeschichte und verrät, warum sie Ostwestfalen treu geblieben sind. In einer gemeinsamen Fragerunde mit Steffen Böning zeigen Peter Prange und Brausepöter ihr Wissen über westfälische Bräuche und beantworten die Frage, was man in der Jugend konsumieren musste, um entweder Songwriter oder Buchautor zu werden. Zum Abschluss gibt es den traditionellen Schlürschluck und neue Erkenntnisse über westfälische Kreativität weltweit.

Der Einlass startet um 18:30 Uhr, Beginn ist um 19:00 Uhr. Tickets für die Show sind im Vorverkauf unter https://www.die-weberei.de/ erhältlich und eignen sich optimal als Weihnachtsgeschenk für alle Heimatverbundenen, die gern einmal über sich selbst lachen.