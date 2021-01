2021 in Qualifizierung investieren

Detmold. Der demografische und strukturelle Wandel beeinflussen den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nachhaltig. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage verschiebt sich, Arbeit und Arbeitskräfte werden mobiler, internationaler und der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte nimmt immer weiter zu. Barbara Schäfer, Leiterin der Agentur für Arbeit Detmold, erklärt: „Diese Umbrüche stellen heimische Unternehmen vor immer größere Herausforderungen, auch und insbesondere bei der Fachkräftesicherung. Wer in Qualifizierung investiert, sowohl Unternehmen, als auch beschäftigte Arbeitnehmer, investiert in die Zukunft der eigenen Firma und in die eigene persönliche berufliche Zukunft.“

Agenturchefin Schäfer wirbt für Weiterbildung durch Schulungen, für Umschulungen, für Teilqualifizierungen und dergleichen mehr. „In Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung in der Arbeitswelt 4.0 wird es weiter zu Verschiebungen kommen: Heute sind noch gut 20 Prozent der Stellen auf Helferniveau, Tendenz weiter sinkend. Gleichzeitig suchen bereits heute mehr als die Hälfte der arbeitslosen Menschen Arbeit auf Helferniveau. Das passt nicht zusammen. Es geht also kein Weg an Bildung und Qualifizierung vorbei.“

Ursachen für einen Qualifizierungsbedarf im Unternehmen können sehr unterschiedlich sein. Manchmal sind Schwierigkeiten wie etwa hohe Reklamations- oder Ausschussquoten der Grund. Oft machen auch Veränderungen von außen eine Weiterbildung der Beschäftigten notwendig. Das ist etwa bei Anpassung an Marktentwicklungen, neuen Vorschriften, Gesetzen und Technologien der Fall. Vielleicht plant aber auch das ein oder andere Unternehmen, die Produktpalette oder das Dienstleistungsangebot zu erweitern. Stimmen die Anforderungen nicht mit den Qualifikationen überein, ergibt sich ein konkreter Qualifizierungsbedarf.

Viele Qualifizierungen werden bereits in digitaler Form angeboten. Eine Teilnahme von zu Hause aus erleichtert den Zugang zu Qualifizierung für einen größeren Personenkreis. Auch Bewerbungsgespräche werden von Arbeitgebern immer häufiger in virtueller Form durchgeführt – auch hierzu bietet die Arbeitsagentur Qualifizierung an.

Agenturleiterin Schäfer betont, dass die Detmolder Arbeitsagentur unter bestimmten Voraussetzungen, die jeweils individuell geprüft werden, Qualifizierung fördern kann. Mehr Informationen hierzu erhalten Bewerber unter der kostenfreien Service-Hotline 0800 4 5555 00. Unternehmen wenden sich an die Qualifizierungsspezialisten des Arbeitgeber-Service der Detmolder Arbeitsagentur: Thomas Eickhoff (0 52 31/ 61 01 63), Dr. Uwe Dittscher (0 52 31/61 01 75).