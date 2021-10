153 junge Menschen beginnen Ausbildung bei Bertelsmann-Unternehmen im Kreis Gütersloh

Gütersloh. Bertelsmann hält auch in Pandemie-Zeiten an der qualifizierten Ausbildung junger Menschen fest. So haben im August insgesamt 153 Frauen und Männer ihre Berufsausbildung oder ihr duales Studium in einem Bertelsmann-Unternehmen im Kreis Gütersloh angetreten. Allein im Corporate Center starteten am 16. August 100 neue Auszubildende und Studierende ihren Weg ins Berufsleben.

„Bertelsmann befindet sich auf Wachstumskurs und baut seine Geschäfte weiter aus – und dafür benötigt das Unternehmen weiterhin zahlreiche qualifizierte Nachwuchskräfte. Entsprechend vielversprechend sind die Perspektiven für eine berufliche Laufbahn nach der Ausbildung beziehungsweise dem dualen Studium in unserem Konzern“, sagt Klaus Röttger, Leiter Zentrale Ausbildung bei Bertelsmann. „Ich freue mich sehr, dass es uns wieder gelungen ist, viele junge Menschen für unser Unternehmen zu begeistern.“ Trotz des starken aktuellen Jahrgangs bemerkt Bertelsmann wie viele andere Unternehmen auch für die Zukunft eine etwas schwächere Nachfrage nach einer Ausbildung. Dem will die Zentrale Ausbildung frühzeitig und entschlossen entgegensteuern. So weist Klaus Röttger darauf hin, dass Interessenten sich jetzt noch für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei Bertelsmann im kommenden Jahr bewerben können.

Dabei sind die Qualifizierungsmöglichkeiten im Konzern vielfältig: Im Einzelnen bietet Bertelsmann in der Konzernzentrale die Ausbildung zu Industriekaufleuten und Fachinformatiker:innen sowie die dualen Studiengänge „Bachelor of Arts – International Management“ und „Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik“ an. Darüber hinaus bilden verschiedene Konzernfirmen im Kreis Gütersloh in diesem Jahr in 15 weiteren Berufsfeldern aus, hinzu kommen zwei duale Studiengänge. In allen diesen Ausbildungsgängen gibt es für den Sommer 2022 noch freie Plätze.

Die Einführung des aktuellen Azubi- beziehungsweise Studierenden-Jahrgangs in die Berufswelt bei Bertelsmann verlief im Corporate Center gemäß den Corona-Schutzvorschriften und in Kleingruppen. Klaus Röttger sowie die Kolleginnen und Kollegen aus seinem Team begrüßten die 100 Auszubildenden und Studierenden im Klassen- beziehungsweise Jahrgangsverband, bevor sie in Kürze parallel zur theoretischen Ausbildung in ihren jeweiligen Abteilungen eingesetzt werden.

Mehr Informationen zu einer Berufsausbildung und zu einem dualen Studium bei Bertelsmann finden sich auf www.bertelsmann.de und https://createyourowncareer.de/schueler/.