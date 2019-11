Wie kommt die Klasse ins Museum? Neues BildungsTicket für lippische Kindergärten und Schulen

Kreis Lippe. Schulklassen und Kindergartengruppen kommen ab sofort mit dem neuen BildungsTicket der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) ganz einfach zu allen außerschulischen Lernorten im Kreis Lippe. Landrat Dr. Axel Lehmann erläutert dafür die Hintergründe: „Kulturelle Bildung stärkt die Persönlichkeit, ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und macht kulturelle Vielfalt unmittelbar erfahrbar, deshalb hat sich das Regionale Bildungsnetzwerk des Kreises Lippe gemeinsam mit weiteren Partnern zum Ziel gesetzt, dass alle Kinder und Jugendlichen eine durchgängige kulturelle Bildungsbiographie erhalten.“

Es gibt in Lippe viele kulturelle und außerschulische Bildungsangebote, aufgrund der weitläufigen Strukturen im ländlichen Bereich stellt die Mobilität jedoch eine besondere Herausforderung für Kindertagesstätten und Schulen dar. „Gemeinsam mit der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe und Vertretern aus Grundschulen haben wir überlegt, wie die Mobilität zur kulturellen Bildung gefördert werden könnte und sind stolz, dass wir den lippischen Schulen und Kitas seit Anfang November das BildungsTicket anbieten können“, freut sich Saskia Frei-Klages vom Regionalen Bildungsnetzwerk des Kreises Lippe.

Erzieher von Kindertagesstätten und Lehrer von Schulen in Lippe, die einen Bildungsausflug machen möchten, können über die pädagogische Landkarte des Landschaftsverband Westfalen Lippe einen außerschulischen Lernort mit einem entsprechenden pädagogischen Lernangebot auswählen. „Über einen Anruf bei der Infothek erhalten sie dann einen individuellen Reiseplan mit allen nötigen Informationen und das BildungsTicket wird automatisch per Post zugeschickt“, erläutert Achim Oberwöhrmeier, Geschäftsführer der KVG, die einfache Abwicklung. Mit dem BildungsTicket kann die Kindergartengruppe oder Schulklasse dann am angemeldeten Reisetag zu der ausgewählten Bildungseinrichtung fahren. Die Kosten belaufen sich auf 39 Euro für maximal 30 Kinder sowie vier Betreuer.

Im Kreis Lippe gibt es fast 200 Kindertageseinrichtungen. Knapp 40.000 Schüler werden in über 1.500 Klassen unterrichtet. Um den Kindern und Jugendlichen eine durchgängige kulturelle Bildung zu ermöglichen, sollten regelmäßige Besuche von außerschulischen Lernorten zum festen Jahresprogramm jeder Einrichtung gehören. Zu vereinzelten Zielen in Lippe gibt es bereits Fördermöglichkeiten wie zum Beispiel den Kulturtransfer des Landesverbandes Lippe oder die Heimat-Touren der NRW-Stiftung. Damit konnten bisher jedoch nicht alle Klassen und Gruppen unterstützt werden, das neue BildungsTicket füllt nun diese Lücken.