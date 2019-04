Weihnachtskonzert im Maxipark, am 15. Dezember 2019

Vorverkauf für das Traditionskonzert hat begonnen

Hamm. Zum traditionellen Weihnachtskonzert hat der Maximilianpark in diesem Jahr ganz besondere Gäste eingeladen: Angelika und Robert Atzorn haben Ihren Besuch zugesagt und werden eine launige vorweihnachtliche Lesung zum Besten geben, die Sopranistin Charlotte Jarosch von Schweder singt dazu und Quattrocelli bringen virtuose Werke abseits des musikalischen Mainstreams auf die Bühne.

Gemeinsam mit dem Chor „Cantate ’86“ unter der Leitung von Werner Granz, gestalten alle zusammen einen außergewöhnlichen Abend, am Sonntag, 15. Dezember 2019 ab 18.00 Uhr im weihnachtlich geschmückten Festsaal. Die Karten sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Robert Atzorn, der mit dem Lehrer Dr. Specht seine Fernseh-Karriere startete und zuletzt als Kommissar Clüver in der Krimi- Serie Nord, Nord, Mord zu sehen war, erzählt mit seiner Frau Angelika Atzorn, ebenfalls Schauspielerin, mit viel Sinn für Skurrilität, Sinnlichkeit und Situationskomik von einer angestrebten, glücklichen und scheiternder weihnachtlichenZweisamkeit:

Mal schräg- schrullig, mal frech – frivol, stets heiter und liebevollem Augenzwinkern. Eine unkonventionelle Einstimmung auf das „Fest der Liebe“. Abseits des musikalischen Mainstreams agieren die vier Cellisten Lukas Dreyer, Matthias Trück, Tim Ströble und Hartwig Christ. Ganz gleich ob Klassik, Jazz, Latin oder Filmmusik, das Publikum ist stets begeistert, wenn die vier Herren ihre Celli auspacken und loslegen. Denn sie musizieren nicht nur hervorragend, sondern bestechen durch eine Bühnenshow voller Humor, Charme und Unterhaltung. Die Sopranistin Charlotte Jarosch von Schweder singt dazu Stücke mit schnörkelloser Klarheit, beseelter Wärme und angenehmen Timbre. Charlotte Jarosch von Schweder studierte Gesang an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und wirkte im Laufe ihresStudiums bei verschiedenen Opernproduktionen solistisch an der Hochschule mit. CharlotteJarosch von Schweder tritt regelmäßig sowohl in Opern und Operettengalas, als auch inkirchlichen Konzerten und Liederabenden auf und war bereits erfolgreich auf Chinatournee mitdem Beethoven Sinfonie Orchester.

Zusammen mit dem Chor „Cantate ́86“gestalten alle Künstler gemeinsam das diesjährige Weihnachtskonzert und bieten einmal mehr einen außergewöhnlichen Jahresabschluss im weihnachtlich geschmückten Festsaal des Maxiparks. Der Kartenverkauf für das Weihnachtkonzert hat bereits jetzt begonnen. Das Konzert findet am Sonntag, 15 . Dezember 2019 um 18 Uhr im Festsaal statt. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei allen bekannten Stellen, u. a. im Maximilianpark Hamm unter Telefon 02381 / 98210 32, Ticket Corner, Westfälischer Anzeiger und an der Insel am Bahnhof.