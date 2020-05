Virtuelle Botschaft zum 1. Mai

Bürgermeister Michael Dreier sendet Videobotschaft zum Tag der Arbeit

Paderborn. Der traditionelle Arbeitnehmerempfang am 1. Mai im Rathaus fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Seine Grüße und Gedanken zum Tag der Arbeit hat Bürgermeister Michael Dreier dafür in einer Videobotschaft geäußert, die ab dem 1. Mai unter https://ostwestfalen-lippe.dgb.de abrufbar ist.