Die create & connect dieses Jahr an vier verschiedenen Orten in NRW

Und was macht Musik mit dir?

Bielefeld. Das Hobby zum Beruf machen: Wie man mit Musik seinen Lebensunterhalt verdienen kann, verrät im November diesen Jahres die Messe create & connect an gleich vier Standorten in Nordrhein-Westfalen.

Auf Einladung von create music NRW informieren Akteure aus dem kreativwirtschaftlichen Bereich junge Musiker und andere Interessenten über verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten. Wer bildet aus? Welche Studiengänge gibt es? Wie trete ich mit meiner Musik professionell auf? Auf diese und weitere Fragen geben regionale und überregionale Aussteller, umfangreiche Workshop-Angebote und verschiedenen Forenformate bei der create & connect eine Antwort. Dabei wird jede Messe auf die jeweiligenInteressen vor Ort zugeschnitten und soll die Besucher informieren, aber auch Denkanstöße zu aktuellen Themen geben. Abgerundet wird der Tag mit einem bunten Musikprogramm, das gerade den Nachwuchsmusikern der Region eine Bühne bietet.

Nach zwei erfolgreichen Durchläufen in den Jahren 2013 und 2015 an nur einem Standort, macht die create & connect dieses Jahr den landesweiten Charakter des Förderprogrammes create music NRW deutlich. Das Projekt unterstützt die Nachwuchsförderung von Bands und Musikern abseits der Ballungsgebiete in Nordrhein-Westfalen durch das Ausbauen von Netzwerken, Workshops und

finanzieller Unterstützung.

Weitere Informationen unter: www.create-music.info

25.11.2017

Stadthalle Bielefeld

Eintritt frei!

Einlass ab 13:00h

Am 25.11. macht die create&connect in Bielefeld Halt. Den letzten Termin der Veranstaltungsreihe präsentiert Create Music zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen vom Bunker Ulmenwall, die als regionaler Stützpunkt von create music NRW aktiv sind und unter anderem das Portal zentralmusik-owl.de betreiben.

In der Stadthalle Bielefeld erwartet die Gäste eine bunte Mischung aus spannenden Workshops, Ausstellung, Bühnenprogramm und Konzerten. Abends gibt es in diversen Locations in Bielefelds Innenstadt Konzerte und Parties. Gästen, die an unseren Workshops teilnehmen möchten, empfehlen wir die Vorabanmeldung zu nutzen – die Plätze sind begrenzt. Die Onlineanmeldung läuft bis einschließlich 21.11. – danach werden Restplätze aus organisatorischen Gründen nur noch direkt am Infopunkt vor Ort vergeben.

Weitere Informationen & Workshop Anmeldung:

http://www.create-music.info/create-connect/create-connect-bielefeld/

Tagesprogramm in der Stadthalle Bielefeld:

http://www.create-music.info/wp-content/uploads/2017/11/CC17-Programm-Bielefeld-web.pdf

Abendprogramm:

http://www.create-music.info/wp-content/uploads/2017/10/CC17-Konzertprogramm-Bielefeld-WEB.pdf

Facebook Event:

https://www.facebook.com/events/1905033379752119/