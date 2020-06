Tag der Architektur am 20. Juni

Stadtverwaltung lädt zu Führungen durch das Mittlere Paderquellgebiet ein

Paderborn.Anlässlich des Tags der Architektur am Samstag, 20. Juni, lädt die Stadt Paderborn, jeweils um 11 Uhr und um 13 Uhr, zu zwei parallelen Führungen durch das Mittlere Paderquellgebiet ein. Aufgrund der gültigen Corona Schutzverordnung darf die Gruppengröße zehn Personen nicht überschreiten, daher wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 05251-881 2787 oder per Mail an infopaderbornde gebeten.

Auch wenn der Tag der Architektur in diesem Jahr rein virtuell ausgerichtet wird, möchte die Stadt Paderborn in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro WES LandschaftsArchitektur Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit geben, im persönlichen Gespräch mit der Stadtverwaltung und den Planerinnen und Planern das umgestaltete Mittlere Paderquellgebiet kennenzulernen. Dazu wird es neben den Führungen auch Foto-Installationen zum Ursprungszustand geben.

Um die Führungen auch in den kleinen Gruppen möglichst sicher durchzuführen, ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes gerne gesehen, aber keine Teilnahmevoraussetzung.