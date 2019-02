Stadt Paderborn lädt zu neuer Veranstaltungsreihe ins HNF ein

Paderborn. Wo steht Paderborn bei der Digitalisierung? Was läuft im Moment? Welche Projekte sind in diesem Jahr geplant? Fragen, auf die am Donnerstag, 21. Februar, um 18 Uhr im HNF Antworten beim erstmals stattfindenden „DigiLog“ gegeben werden. „Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen, wir wollen ins Gespräch kommen und die Bedeutung der Digitalisierung für Paderborn verdeutlichen“, so Bürgermeister Michael Dreier.

Sich mit Experten über das Thema Digitalisierung auszutauschen und sich dabei untereinander zu vernetzen, ist das Ziel des „DigiLogs“, der als Veranstaltungsreihe die Rolle Paderborns als digitale Modellkommune immer wieder auf den Punkt bringen soll. Dabei werden aktuelle Projekte vorgestellt, ein Blick über den digitalen Tellerrand geworfen und die Möglichkeit für Fragen und Anregungen gegeben. Organisiert wird die Veranstaltung vom Paderborner Stadtmarketing gemeinsam mit der Stabsstelle Digitalisierung der Stadt Paderborn.

Wer noch tiefer ins Thema einsteigen möchte, ist herzlich eingeladen ab 17 Uhr an einer kostenlosen Führung im Heinz Nixdorf MuseumsForum teilzunehmen. Es stehen zwei Themenführungen zur Auswahl: „Mensch, Roboter“ und „Vom PC zur digitalen Welt“.

Während der Veranstaltung können Kinder ab 10 Jahren in einem kostenfreien Schnupperkurs der Museumspädagogik „Robotik“ hautnah erleben und einen Lego Roboter bauen.

Paderborn gehört zu den fünf digitalen Leitkommunen in NRW und ist Modellregion für die Digitalisierung in Ostwestfalen-Lippe. Was das genau bedeutet und was sich seit der Ernennung zur Leitkommune in Paderborn getan hat wird auch Thema des ersten „DigiLogs“ im Heinz Nixdorf Museumsforum sein.

Im Sommer 2017 hatte die Stadt Paderborn knapp hinter Darmstadt den zweiten Platz beim bundesweiten Bitkom-Wettbewerb „Digitale Stadt“ erreicht. Im Zuge dessen entwickelten sich vielfältige kreative Ideen zur Umsetzung der Digitalisierung in verschiedenen Bereichen, die bei den Paderborner Bürgerinnen und Bürgern hohe Erwartungen weckten. Aufgrund der innovativen und zukunftsweisenden Ideen aus diesem Wettbewerb wurde Paderborn vom Land NRW als digitale Leitkommune in NRW und Modellregion für die Digitalisierung in OWL ausgewählt.

Um eine vorherige Anmeldung zur Führung und zum DigiLog wird gebeten unter digilog@paderborn.de oder 05251-882372 mit Angabe der Personenzahl.