Rückblick auf ein erfolgreiches Sport-Jahr 2017

Stadt und Stadtsportverband zeichnen erfolgreiche Sportler aus

Lemgo. Über 90 Urkunden und Medaillen wechselten im Rahmen der Sportlerehrung von Stadtsportverband und Alter Hansestadt den Besitzer. Bürgermeister Dr. Reiner Austermann und Stadtsportverbandsvorsitzender Hans Pawlowski überreichten sie an die Sportlerinnen und Sportler, die im vergangenen Jahr ab Landesebene aufwärts Erfolge erzielen konnten. Altersklassen und Sportarten waren dabei wie immer vielfältig gemischt. Wie in den vergangenen Jahren waren die Kunstradsportler aus Lieme, die Sportschützen aus Brake und die Kampfsportler aus Leese, von Dojo-Lemgo und der Sportschule Tosa-Inu Garanten für Bestleistungen aus Lemgo. Die B-Junioren von Handball-Lemgo wurden für den 3. Platz in der Deutschen Meisterschaft geehrt. Der TV Lemgo war mit verschiedenen Sportarten vertreten, vom Triathlon über Schwimmen und Leichtathletik bis zum Modernen Fünfkampf. Als erfolgreiche Einzelsportler wurden unter anderem Europameister Dirk Stuckmann (Bogenschießen / Freischütz Lemgo), Paulo Algarve (Gehörlosen-Golf) und Frank Tinnemeier (3. Platz Paralympische Weltmeisterschaften im Kugelstoßen) ausgezeichnet.

Die Sonderehrung ging für das Jahr 2017 an Monika Rieke, die nach ihrer eigenen, erfolgreichen Karriere über 25 Jahre für den Landesleistungsstützpunkt Kunstradfahren tätig war, u.a. in der Talentsichtung und Talentförderung.

Bei der Eröffnung der Veranstaltung waren Dr. Reiner Austermann und Hans Pawlowski auf die Infrastruktur für Sporttreibende in Lemgo eingegangen und kündigten an, dass diese im Zuge des Freizeitstättenkonzeptes intensiv untersucht werde. Gleichzeitig bedankten sich beide für den ehrenamtlichen Einsatz, den nicht nur die Sportler, sondern auch die Trainer, Eltern und Helfer im HIntergrund für den Sport in der Alten Hansestadt leisteten.

Das Rahmenprogramm gestalteten in diesem Jahr der Sänger Jonas Pütz und die Crystals Cheerleader von TV und TBV Lemgo.