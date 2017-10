Rhythm’n’Blues-Festival in Halle

HalleWestfalen. „Tosho“ lebt den Blues – und das mit emotionaler Begeisterung! Wenn der charismatische Musiker über die vokale und instrumentale Musikform spricht, lässt er die Zuhörer spüren, dass er seinen künstlerischen Beruf mit Leidenschaft ausübt. Seit mehr als vier Jahrzehnten stellt Todor „Tosho“ Todorovic seine Passion mit der „Blues Company“ eindrucksvoll auf den Konzertbühnen unter Beweis – weit über die deutschen Grenzen hinaus von Russland bis Israel. Sein außergewöhnliches musikalisches Können stellt der 66-jährige „Mastermind“ der vierköpfigen Blues-Band aus dem benachbarten Osnabrück einmal mehr unter Beweis bei Europas erfolgreichstem Indoor-Bluesfestival in gut einer Woche im GERRY WEBER EVENT CENTER. „Seit 2003 präsentieren wir unseren Blues-Fans ein hochkarätiges Line-up“, so Peter Schulte, Initiator des populären „Bowers & Wilkins Rhythm’n’Blues-Festival“ im Rahmen eines Mediengesprächs am gestrigen Donnerstag (19. Oktober) und ergänzt sichtlich mit Stolz: „Dieses Jahr erleben wir die beste Künstler-Besetzung, die wir in den vergangenen 14 Jahren Festivalgeschichte aufgeboten haben.“

Die Festivalabende in der ostwestfälischen Lindenstadt genießt auch Leadgitarrist und Sänger Todor Todorovic, der besonders das „intensive, ungestörte Musik-Erlebnis in dieser außergewöhnlichen Location“ hervorhebt. In diesem Jahr wird der gebürtig aus Lingen stammende „Tosho“ zum dritten Mal mit der Blues Company dabei sein – nach 2003 und 2004 – und zeigt sich von der Entwicklung des Kultfestivals begeistert: „Das künstlerische Niveau ist hier, auch im internationalen Vergleich, unglaublich hoch. Ich bin ein großer Fan dieses Festivals.“ Vor allem freut sich der passionierte Musiker auf den Auftritt von Andy Fairweather Low: „Bei ihm spürt man die unbändige Lust, jeden einzelnen Ton herauszupeitschen. Mit richtig viel Herzblut und einer beeindruckenden Körpersprache. Ich freue mich, ihm zuzuhören.“

Für die diesjährige 15. Auflage des legendären Kultfestivals am 28. September (Samstag) 2017, ab 18.00 Uhr, ist ein „Who is Who der Rhythm’n’Blues-Szene“, so Peter Schulte, verpflichtet worden. Neben der niedersächsischen Formation Blues Company feat. The Fabulous BC Horns & the Soul Sistaz werden bei dem sechsstündigen Musikmarathon in HalleWestfalen zudem auftreten: das US-amerikanische Frauenquintett Jane Lee Hooker, die US-Gitarren-Legende Walter Trout und der walisische StargastAndy Fairweather Low and The Low Riders.

Für Projektleiter Frank Heinkel (GERRY WEBER WORLD) ist das „Rhythm’n’Blues-Festival“ „eine besondere Veranstaltung in unserem Veranstaltungskalender. Wir sind zuversichtlich, zu diesem kleinen Jubiläum wieder 1.650 Blues-Fans begrüßen zu können. Und in diesen 14 Jahren Haller Musikgeschichte haben mehr als 20.000 Zuschauer insgesamt 15 Festivals besucht und 70 Bands mit mehr als 500 Musikern erleben können.“. Das von Initiator Peter Schulte (Lautsprecher-Hersteller Bowers & Wilkins) und der GERRY WEBER MANAGEMENT & EVENT GMBH & CO. OHG erarbeitete Konzept des Kultfestivals ist ein Erfolgsgarant: „Das Publikum erwartet von Anfang an erstklassige musikalische Unterhaltung“, sagt Schulte, der anfügt: „Bereits zum fünften Mal führt Moderator Werner Schulze-Erdel durch das abendliche Programm.“