Restaurants und Kulinarik in der Autostadt Wolfsburg

Wolfsburg.Die Autostadt ist eine der beliebtesten touristischen Destinationen Deutschlands: Mehr als zwei Millionen Gäste besuchen sie jährlich, über 35 Millionen seit Eröffnung im Jahr 2000.

Mit dem KundenCenter ist sie sowohl das größte Auslieferungszentrum für Neuwagen weltweit, als auch Kultur- und Veranstaltungsort mit den Movimentos Festwochen und den saisonalen Inszenierungen im Sommer und Winter, Automobile Erlebniswelt mit den Marken-Pavillons und dem markenübergreifenden Automobilmuseum ZeitHaus sowie ein vom Niedersächsischen Kultusministerium anerkannter außerschulischer Lernort.

In der Park- und Lagunenlandschaft des Erlebnisparks präsentieren sich die Marken des Volkswagen Konzerns in acht eigenen Pavillons. Das ZeitHaus zeigt die Meilensteine aus über 130 Jahren Automobilgeschichte. Auf dem GeländeParcours oder bei einer Probefahrt mit einem zukunftsweisenden Elektrofahrzeug können die Gäste unter fachkundiger Anleitung ihr fahrerisches Geschick testen. Während einer Turmfahrt erhalten die Besucher spektakuläre Einblicke in das Innenleben der 48 Meter hohen Autotürme, in denen rund 800 Neuwagen auf ihre Übergabe an die Kunden warten.

Ganzjährig ist die Autostadt ein Kurzurlaubsparadies für Familien und Alleinreisende.

Gutes Essen und gesunde Ernährung spielen seit Langem auch eine wichtige Rolle in der Autostadt: Bereits seit 2003 verarbeiten die von Mövenpick betriebenen Restaurants ökologisch produzierte, saisonale Erzeugnisse aus der Region.

Um die erstklassige Qualität der verarbeiteten Naturprodukte zu garantieren, lassen sich die Autostadt Restaurants vom führenden Öko-Verband Bioland beraten und zertifizieren. Zentral im gastronomischen Konzept ist der Dreiklang „vital – vegetarisch – vegan“, nach dem die Gäste in allen zehn Restaurants der Autostadt zwischen vitalen Gerichten mit Fisch und Fleisch, vegetarischen oder vageren Speisen wählen können.

Thorsten Pitt, Direktor der Autostadt Restaurants operated by Mövenpick, gegenüber dem OWL-Journal: „Die Umsetzung des Gastronomiekonzepts wäre ohne unsere langjährigen Partner und ihre regionalen Erzeugnisse nicht möglich. Wir sind stolz und dankbar für die fruchtbare Zusammenarbeit mit allen Lieferanten und Produzenten. Unsere Gäste schätzen, dass sie je nach Vorliebe und Geschmack in allen zehn Restaurants frisch zubereitete Speisen genießen können.“

Ausgezeichnetes Brot: Bioland prämiert Produkte der Autostadt

Täglich stellt das Bäckerteam Backwaren aus biologisch angebauten Getreidesorten nach alter Handwerkstradition her.

Die Manufaktur „Das Brot.“ der Autostadt in Wolfsburg hat bei der Brotprüfung von Bioland überzeugt: Das Dinkelhaselnussbrot und das Einkornbrot von Bäckermeister Marcel Schlinga und seinem Team wurden mit der höchsten Auszeichnung in Gold prämiert. Das Dinkelgrünkernbrot und das Baguette würdigte der führende ökologische Anbauverband jeweils mit einer Silbermedaille.

Acht Lebensmittelsensoriker der Technischen Universität München bewerteten die130 eingereichten Brote aus ganz Deutschland. Die Produkte mussten bei den Prüfkriterien Geschmack, Geruch, Aussehen, Kruste, Krumenbild und Struktur überzeugen. Insgesamt vergab der Verband 31 Gold-, 84 Silber- und zwölf Bronzemedaillen.

Das Produkt zählt seit Eröffnung der Manufaktur zum Angebot und wurde im Jahr 2014 von Bioland mit Silber prämiert. Im gleichen Jahr erhielt das Einkornbrot bereits eine Gold-Auszeichnung, die nun bestätigt wurde.

Auch das The Ritz-Carlton, Wolfsburg ist integraler Bestandteil der Autostadt. Seit der Eröffnung im Jahr 2000 beherbergt das Hotel Familien, die ihr neues Auto aus dem KundenCenter abholen, internationale Feinschmecker und Genießer sowie Wochenendreisende auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Auszeit. Die beeindruckende Location mit zeitgenössischer, industrieller Ästhetik, bietet unter anderem den The Ritz-Carlton Spa mit dem beeindruckenden schwimmenden Außenpool im Hafenbecken, die Club Etage auf der 4. Etage des Hotels sowie das

renommierte 3 Michelin-Sterne Restaurant Aqua unter der Leitung von Sven Elverfeld.

GUIDE Michelin bestätigt höchste Auszeichnung für das Goumetrestaurant AQUA

Die Testequipe des Guide Michelin vergibt erneut die Höchstwertung von drei Sternen an das Team des Gourmetrestaurants Aqua im The Ritz-Carlton in der Autostadt in Wolfsburg. Damit zählt das Restaurant Aqua, gemeinsam mit nur zehn weiteren im gesamten Bundesgebiet, zur absoluten kulinarischen Spitzenklasse. Bereits das zehnte Jahr in Folge ist das Restaurant unter der Leitung von Küchenchef Sven Elverfeld mit den begehrten drei Michelin Sternen ausgezeichnet.

„Kochen bedeutet für mich Freiheit, in der ich mit Leidenschaft meinen Gedanken und Erinnerungen einen emotionalen Ausdruck verleihen kann“ (Sven Elverfeld)

Was Sven Elverfeld aus besten Zutaten kreiert ist schlichtweg besonders und absolutes Spitzenniveau! Die Handschrift eines großen Küchenchefs! Erstklassige Spitzenprodukte, pure und intensive Aromen, harmonische Kompositionen: Hier wird das Kochen zur Kunst. Perfekt zubereitete Gerichte, die nicht selten zu Klassikern werden – eine Reise wert!

Restaurant Aqua

Name und Design des Gourmetrestaurants drücken Klarheit und Transparenz aus. Seit der Umgestaltung im Jahre 2013 durch den renomierten amerikanischen Innenarchitekten Eliot Barnes geben große Panoramafenster den Blick auf die grünen Hügel des Autostadtparks, den eigenen japanischen Garten mit großer massiver Bronzeschale, sowie auf das Hafenbecken und den Mittellandkanal frei. Im Interieur des Restaurants interpretieren Materialien und Oberflächen das Naturthema: So werden beispielsweise gewebte Metallvorhänge der Pariser Manufaktur

Sophie Mallebranche mit verspiegelten Rückwänden kombiniert. Der Effekt ist ein diffuses Flimmern, das dem Raum Weite gibt und auf raffinierte Weise an Wasser erinnert. Einen deutlichen Akzent setzt der Kronleuchter in der Mitte des Aqua, der von der französischen Manufaktur „CreaLumin“ angefertigt wurde und stolze zwei Meter im Durchmesser misst. Damit die organisch geformten Glaskörper Assoziationen an mysteriöse Tiefseebewohner wecken, werden sie mithilfe feiner Glasfasern von innen heraus beleuchtet. Als Kontrastpunkt wirkt ein runder, bronzefarbener Spiegel an der Decke, der den Lüster in eine schwebende Wolke verwandelt.