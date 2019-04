Positive Bilanz für Bielefeld

Bielefeld. Durchbruch für die WissensWerkStadt, Europäischer Kulturmarken Award für die Stadtmarke, hohe Übernachtungszahlen, erfolgreiche Stadtfeste, Märkte und Tourismusangebote – mit diesen Stichworten lässt sich das Geschäftsjahr 2018 von Verkehrsverein Bielefeld und Bielefeld Marketing zusammenfassen. Auf der Jahresversammlung in der Rudolf-Oetker-Halle zogen Cornelia Delius, Vorsitzende des Verkehrsvereins, und Martin Knabenreich, Geschäftsführer des Verkehrsvereins sowie von Bielefeld Marketing, gemeinsam vor rund 300 Gästen eine positive Bilanz.

In ihrer Begrüßungsrede hob Cornelia Delius das Engagement des Verkehrsvereins für das erfolgreiche Stadtmarken-Projekt hervor. Als Bielefeld-Partner der allerersten Stunde freute sie sich, dass fast alle wichtigen Unternehmen bereits die Fortsetzung ihres Engagements zugesagt haben. Delius: „Das ist ein großartiges Bekenntnis zu unserer Stadt.“ Es sei wichtig, die hohe Lebensqualität weiterhin aktiv zu kommunizieren, damit Bielefeld auch künftig als attraktive Stadt wahrgenommen werde. 2019 beteiligt sich der Verkehrsverein an weiteren Projekten wie eine wissenschaftliche Tourismusstudie über Bielefeld und die Aufwertung des Weihnachtsmarkts mit neuen Hütten auf dem Alten Markt und einem energiesparenden Beleuchtungskonzept. Besonders zuversichtlich ist sie, dass ihr großer Wunsch nach einer Eisbahn auf dem Klosterplatz in diesem Jahr verwirklicht werde. Delius sprach auch Themen an, wo sie Handlungsbedarf sieht. Sie appellierte an die Politiker, den jetzigen Standort für Fernbusse von Brackwede zum Hauptbahnhof zu verlegen. Es fehlten die Anbindungen an den OWD sowie Parkhäuser für Autos und Fahrräder. Am Hauptbahnhof sei die nötige Infrastruktur vorhanden.

Als neuer Hausherr der Rudolf-Oetker-Halle gab Gastredner Michael Heicks, Intendant der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, unter dem Titel „Wenn alles so bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern“ Einblicke in die Arbeit der drei Häuser Stadttheater, Theater am Alten Markt und Rudolf-Oetker-Halle. Ein Kurzfilm stellte mit eindrucksvollen Bildern das Ensemble und die Bühnen vor.

Martin Knabenreich gab mit der Vorstellung des Geschäftsberichts einen Rückblick auf das Jahr 2018 – vom zweithöchsten Wert der Übernachtungszahlen in der Stadtgeschichte bis zu erfolgreichen Stadtfesten. Knabenreich bezeichnete die Stadtmarke Bielefeld und die WissensWerkStadt Bielefeld als zwei Höhepunkte und Leitprojekte der Arbeit von Bielefeld Marketing. Der Stadtmarkenprozess habe bundesweit für Aufsehen gesorgt – vor allem die Auszeichnung mit dem Europäischen Kulturmarken-Award für Stadtkultur 2018. Mit dem Preis wurde besonders der partizipative Ansatz der Stadtmarke hervorgehoben – am Beispiel der „Fan-Aktion für Bielefeld“. Gute Ideen für Bielefeld können derzeit bei der zweiten Auflage der Fan-Aktion bis zum 1. Juli eingereicht werden: mein.bielefeld.de

Auch Knabenreich dankte den Bielefeld-Partnern für ihr Engagement und freute sich, dass das starke Unterstützernetzwerk für die nächsten Jahre gut aufgestellt sei. Bei der Bielefeld Marketing GmbH werde Kultur stärker in der Stadtmarke verankert, so Knabenreich. „Wir wollen mit Akteuren des neuen Museumsdreiecks rund um Kunsthalle, Kunstverein und Stenner-Forum an einem Marketingkonzept arbeiten und wir planen ein Angebot, mit dem wir ab nächstem Jahr die Zahl der Kulturbesucher spürbar erhöhen wollen“, so Knabenreich. Da aber keine Werbebudgets in Millionenhöhe zur Verfügung stünden, seien kluge und kreative Ideen und aktive Mitwirkung der Kultureinrichtungen und Institutionen gefragt.