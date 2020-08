Paderborn – Stadt des Wassers

Paderborn. Die Pader ist in mehrfacher Hinsicht einzigartig: Zum einen ist sie Deutschlands kürzester Fluss, zum anderen entspringt sie inmitten der Innenstadt aus rund 200 Quellen, die zu den ergiebigsten in Deutschland gehören. War die Pader in früheren Zeiten eher ein Wirtschaftsfaktor, indem sie zahlreiche Mühlen antrieb, steht heute der Freizeit- und Erholungswert im Mittelpunkt.

Die in den 1950er-Jahren angelegte Parkanlage des westlichen Paderquellgebiets ist inzwischen als Gartendenkmal unter Schutz gestellt. Neu gestaltet präsentiert sich hingegen das mittlere Paderquellgebiet zwischen Mühlenstraße und Maspernplatz. Es wurde vor einem Jahr offiziell eingeweiht und hat gerade den Bundeswettbewerb „Stadtgrün“ gewonnen. Nun folgt bald der nächste Schritt: die Bewerbung um das Europäische Kulturerbesiegel!

Diese und weitere Aspekte der Pader sind bei der öffentlichen Führung der Tourist Information am kommenden Samstag zu erfahren. Der gut 90-minütige Rundgang beginnt um 14 Uhr vor der Tourist Information am Marienplatz und kostet fünf Euro pro Person. Aufgrund der Corona-Schutzverordnung ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt. Daher wird ein Ticketerwerb im Voraus in der Tourist Information am Marienplatz oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen dringend empfohlen. Unter dieser Internetadresse kann auch das Hygienekonzept der Tourist Information eingesehen werden, das bei den Stadtführungen zur Anwendung kommt.