Die Geschichte derer von Büren

Öffentliche Führung in der Jesuitenkirche am Sonntag, 21. Januar 2024

Büren. Am Sonntag, 21. Januar 2024, um 16 Uhr beleuchtet die Gästeführerin Agnes Ising im Rahmen einer öffentlichen Führung in der Bürener Jesuitenkirche die interessante Lebensgeschichte des Moritz von Büren sowie die Charakteristiken des Jesuitenordens. Diese Besonderheiten finden auch in der Architektur und Ausstattung der wunderschönen Barockkirche ihren Ausdruck.

Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden auf dem Parkplatz am Neuen Weg in Büren. Von dort aus sind es zu Fuß nur zwei Minuten bis zur Jesuitenkirche in der Burgstraße 2.

