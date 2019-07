Organisatorisches & Wissenswertes rund um das Parklichterwochenende

Bad Oeynhausen. Vom 2. bis 4. August wird es laut, bunt und fröhlich im Kurpark. Die Bewohner und Gäste Bad Oeynhausens feiern die Parklichter. Vor, während und nach den drei Festtagen wird es im Betrieb rund um den Kurpark zu einigen Änderungen kommen. Der Kurpark wird am Freitag, 2. August, und Samstag, 3. August, geschlossen. Die Tourist-Information im Haus des Gastes hat an beiden Tagen sowie am Sonntag nicht geöffnet.

Telefonisch ist die Tourist- Information am Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr und am Samstag von 10.00 bis 13.00 Uhr zu erreichen. Der Kurparkeingang Westkorso/Katholische Kirche ist von Montag, 29. Juli, bis einschließlich Montag, 5. August, komplett geschlossen. Die Stadtführung am Samstag, 3. August, fällt aus. Ebenso die Kurkonzerte in der Wandelhalle. Das ambulante Rehazentrum Reha Concept im Badehaus II ist am Freitag, 2. August, vom Westkorso und das Badehaus I von der Herforder Straße aus erreichbar. Besucher des GOP Varieté haben am Freitag, 2. August, und am Samstag, 3. August, ausschließlich über das Hotel Vienna House Easy Zugang. Die Tiefgarage am ZOB und das Parkhaus Herforder Straße sind am Parklichter-Wochenende täglich bis 2.00 Uhr morgens geöffnet. Alle anderen Parkhäuser (Sültebusch und Wear-Valley-Platz) sind durchgehend geöffnet. EMIL – Der Wolkenschieber ist in der Woche vor den Parklichtern und am Festwochenende zu den üblichen Zeiten unterwegs.

Die Fahrt durch den Kurpark entfällt dabei jedoch. Ab dem 9. August fährt er wieder die gewohnte Strecke. Der Einlass für DAS KONZERT am Freitag erfolgt ab 16.00 Uhr über den Kurparkeingang Verkehrshaus. Über die Kurparkeingänge Verkehrshaus, Theater im Park, GOP/Adiamo und Westkorso/Ronald McDonald Haus erhält man zum PARKLICHTER FEST am Samstag ab 17.00 Uhr Zugang. In enger Abstimmung mit den Ordnungsbehörden wurden die Einlassbestimmungen an die gestiegenen Sicherheitsanforderungen bei Großveranstaltungen angepasst. Taschen und Rucksäcke, die größer als DIN-A4 sind, sind am Parklichter-Freitag und –Samstag auf dem Festgelände nicht erlaubt. Das gilt auch für Kamerazubehör wie Taschen, Stative und weiteres Equipment.

Kein Problem sind Gürtel- oder Bauchtaschen, Handys, Portemonnaies und Schlüsselbunde. Wie in den Vorjahren dürfen Glasflaschen aller Art, Getränkedosen, Plastikgetränkeflaschen, Tetra Paks über 0,5l, pyrotechnische Gegenstände, Waffen, Wurfgegenstände, Stühle und Gegenstände, die zur Erhöhung der Standposition dienen (Getränkekasten, Kühltaschen), Tonaufzeichnungsgeräte und Laserpointer nicht mitgebracht werden. Mit den Parklichter -Eintrittskarten für Samstag können alle Besucher an diesem Tag kostenfrei an- und abreisen. Die Eintrittskarte gilt drei Stunden vor und drei Stunden nach der Veranstaltung als Fahrausweis in allen Bussen, Stadtbahnen, und Nahverkehrszügen (2. Klasse) innerhalb der Stadt Bielefeld, den Kreisen Gütersloh, Herford, Lippe und Minden- Lübbecke.