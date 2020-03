Online-Angebot der VHS: Wissen kommt per Livestream

Bielefeld . Mit dem neuen Format „vhs.wissen live“ bietet die Volkshochschule Bildung auch in Zeiten der Corona-Krise an. Das Online Angebot umfasst Veranstaltungen, die sich mit Fragen im Zusammenhang mit der Corona Krise auseinandersetzt oder Themen des öffentlichen Lebens auf vielfältige Weise aufgreift. Neben ethischen und philosophischen Fragen werden auch Themen der Wirtschaft und öffentlichen Kommunikation in Zeiten der Krise angesprochen.

Über einen Livestream können Online-Besucherinnen und Besucher von zu Hause aus live an Vorträgen teilnehmen und sich anschließend über einen Chat an der Diskussion beteiligen. Ein Zugangscode auf der Website der VHS ermöglicht die kostenfreie Teilnahme an den Veranstaltungen im Internet.

Das Angebot wird in den nächsten Monaten mit neuen Veranstaltungen ergänzt, die auf der Website der VHS zu finden sind.

Aktuell stehen folgende Termine an:

Wirtschaftskrisen – Geschichte und Gegenwart

· Mittwoch, 22. April, 19.30 Uhr

Künstliche Intelligenz. Fakten – Chancen – Risiken?