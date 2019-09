Gütersloh. Ende September findet die beliebte Michaeliskirmes auf dem Marktplatz statt. Parallel dazu gestalten der Verein Michaeliswoche und die Gütersloh Marketing GmbH die traditionelle „Michaeliswoche” in Gütersloh und bringen mit verschiedenen Veranstaltungen Abwechslung in die Stadt. In diesem Zeitraum dürfen sich die Gütersloher und Besucher auf Straßenkünstler aus der ganzen Welt beim „Gütersloher Straßenfiffi” und Kinder-Lichterführungen freuen. Das Taschenlampenkonzert auf der Freilichtbühne im Mohns Park ist das jährliche Highlight für Kinder bei der ereignisreichen Woche.

Hier geht es zur Website der Michaeliswoche …