Magazin „natur erleben“ mit Freizeittipps im Grünen

Bielefeld . Pünktlich zum Frühling erscheint die siebte Ausgabe des Magazins „natur erleben – Erlebnisvielfalt in Bielefeld“. Das Heft wurde von verschiedenen Ämtern und Betrieben der Stadtverwaltung entwickelt und ist wegen Corona in den nächsten Wochen nur unter www.bielefeld.de abrufbar. Auch wenn die Veranstaltungstermine zurzeit nicht nutzbar sind – für Naturliebhaberinnen und – liebhaber, sportlich Interessierte, Kinder und Jugendliche gibt es viele Freizeitmöglichkeiten im Grünen zu entdecken.

Acht Themenrouten mit dem Fahrrad werden vorgestellt sowie Orientierungsläufe an der Sparrenburg. Auf 25 Jahre Schafbeweidung im Bielefelder Süden wird zurückgeblickt. Den Nordpark in Blütenpracht sollte man gesehen haben. Über den Bielefelder Wald spricht der Ranger Aaron Gellern im Interview. Extremwetter als Folge des Klimawandels ist auch ein Thema in Bielefeld.

Neues gibt es im Botanischen Garten und auf dem Hof Ramsbrock – ein Besuch der Außenanlagen lohnt sich, natürlich mit gebotenem Abstand. Wer kennt den Mühlenbachpark in Sieker-Mitte noch nicht? Und schließlich wird der Frage nachgegangen, was Bielefeld für Wanderinnen und Wanderer zu bieten hat.