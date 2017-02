Kunst im Standesamt: Neue Ausstellung von Karin Wolf

Bunte Blumenwiesen, mediterrane Ausblicke, die Sicht auf „Vertrauen“ in all seinen Facetten: Im Standesamt Gütersloh kann man ab sofort auf ganz besondere Gedanken-Reise gehen. Künstlerin Karin Wolf stellt dort insgesamt sieben Bilder aus. Sie entführen nach Italien, auf eine ostwestfälische Blumenwiese oder in das eigene Ich. „Für mich ist es immer sehr wichtig Lebensfreude zu vermitteln“, sagt Wolf. Und die findet sich immer wieder auch im Standesamt, wenn sich glückliche Paare dort das wohl wichtigste „Ja“ im Leben versprechen und in die gemeinsame Zukunft starten.

Für das Trauzimmer sind zwei Collagen aus unterschiedlichen Materialien entstanden. Perlen, Blumen aus Stoff oder Ton, Abdrücke einer Kiefer in Beton, kleine Zylinder und noch vieles mehr hat Karin Wolf für die erste Collage intuitiv auf einer mit weißer Farbe betupften Holzleinwand zusammengesetzt. Herausgebildet hat sich eine große Herzform, die überwiegend in hellen Farbtönen gehalten ist und viel Liebe zum Detail aufweist. So hat die Künstlerin etwa auch Schlüssel verarbeitet: „Die braucht man, um jemanden zu erreichen.“ Flügelchen und hübsche Engelsgesichter symbolisieren die Schutzengel, weißer Stoff den Brautschleier.

In ihren Collagen möchte Karin Wolf auch „aus Altem Neues entstehen lassen“. Deshalb nutzt sie oft Gegenstände, die entweder weggeworfen werden sollten, bereits eine lange Zeit existieren oder in Vergessenheit geraten sind. „Neues entsteht und Altes vergeht, Leben und Sterben – all das findet sich doch auch in unserem eigenen Leben wieder“, sagt die gebürtige Rietbergerin.

Auch in der zweiten Collage, die im Trauzimmer ihren Platz bekommen hat, rückt die Künstlerin ein wichtiges Thema in den Mittelpunkt: Vertrauen. „Vertrauen ist ein Thema, das vor allem hier im Standesamt eine große Rolle spielt“, weiß Karin Wolf. Sie hat schon in den vergangenen Jahren Werke im Standesamt ausgestellt. Doch mit der großen Collage ist erstmals eigens zu diesem Anlass ein Bild entstanden.

Hierfür hat Wolf eine alte Tischdecke vom Trödelmarkt auf eine Leinwand gebracht. Und auch Teppichreste, aus denen sie Pflanzen kreiert hat, finden eine neue Verwendung. Mal sind sie gerade gewachsen, mal sind Blätter abgebrochen, mal wächst an anderer Stelle ein neues: „Mit dem Vertrauen kann im Laufe eines Lebens viel passieren“, erklärt die Künstlerin, „Es kann wachsen, aber genauso auch brechen und an anderer Stelle wieder neu entstehen.“ Und weil Vertrauen schon in der Kindheit anfange, zeige das Bild auch ein kleines Mädchen. Worte wie „Glaube“, „Geborgenheit“, „Achtung“, „Frieden“, „Freiheit“ oder „Liebe“ hat Wolf auf zugeschnittenen Stoffstücken zudem im Bild platziert. „Es sind Begriffe, die für mich das ausmachen, was Vertrauen bewirken kann.“ Es ist ein Bild mit Symbolkraft, das den Betrachter veranlasst, über das eigene Verständnis von „Vertrauen“ nachzudenken.

Im Nachbarzimmer bestechen eine bunte Blumenwiese und warmes, südländisches Flair. Private Fotos dienten hier als Vorlage für Wolfs Bilder. „Ich habe ein Faible für Blumen, Landschaften und Italien“, verrät die Inhaberin der Kunstwerkstatt in Rietberg. So vielseitig wie ihre ausgestellten Werke im Standesamt ist auch die Künstlerin selbst. Ob modellieren, häkeln, gegenständlich malen oder Skulpturen bilden und mit Spitze Akzente setzen: Karin Wolf nutzt zahlreiche und ganz unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Und sie findet: „Das Standesamt ist ein schöner Ort für diese Bilder und Collagen.“

Weitere Informationen rund um das Standesamt Gütersloh gibt es im Internet unter www.standesamt.guetersloh.de.

Foto: Stadt Gütersloh