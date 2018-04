Kreismuseum Wewelsburg beteiligt sich am Europäischen Kulturerbejahr

Kreis Paderborn . Die Europäische Kommission hat für 2018 ein Europäisches Kulturerbejahr initiiert. Mit diesem Themenjahr will sie dazu beitragen, Europa den Europäern wieder ein Stück näher zu bringen. Im Fokus stehen das Gemeinschaftliche und Verbindende („sharing heritage“) europäischer Kultur. Auch das Kreismuseum Wewelsburg beteiligt sich mit einer Reihe von Sonderführungen unter dem Leitthema „Austausch und Bewegung“ an diesem Themenjahr, das den Blick auf das reichhaltige europäische Erbe richten möchte. Die erste Führung ist am Samstag, den 21. April um 15 Uhr im Historischen Museum des Hochstifts Paderborn.

Wie lässt sich dieses übergreifende Motto auf ein regionalgeschichtliches Museum übertragen? Sammlungsschwerpunkt des Historischen Museums des Hochstifts Paderborn sind regionalgeschichtliche Exponate. Eine beträchtliche Anzahl der Ausstellungsobjekte haben einen weiten Weg hinter sich und stammen nicht aus der Kulturlandschaft des Paderborner Landes, wie zum Beispiel ein Vedutenfächer, der als Souvenir von einer Italienreise im 19. Jahrhundert mitgebracht wurde.

Aber auch das prächtige Renaissanceschloss selbst wurde mit architektonischen Schmuckformen ausgestaltet, deren Ursprung in niederländischen Vorlagebüchern zu finden ist. Zudem war zur Erbauungszeit zu Beginn des 17. Jahrhunderts der spanische Hof Vorbild für die Mode in Westfalen. Nach Zerstörungen im europaübergreifenden dreißigjährigen Krieg wurde die Schlossanlage mit „welschen Hauben“ bestückt.

Um diese „europäischen Exponate“ und viele andere Einflüsse aus anderen Kulturkreisen geht es in den Sonderführungen, die das Kreismuseum im Themenjahr 2018 anbietet.

Die Führung kostet für Erwachsene 3 €, ermäßigt 1,50 €, Familienkarte 6 € und ist für Inhaber einer Jahreskarte kostenlos.